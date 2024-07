Phim đầu tiên trong năm 2024 cán mốc 1 tỉ USD phòng vé toàn cầu

Hãng Disney, công ty sở hữu Pixar, cho biết Inside Out 2 là bộ phim có doanh thu cao nhất trong năm - đến thời điểm này và là bộ phim duy nhất vượt qua mốc 1 tỉ USD.

Cảnh trong phim Inside Out 2 IMDb

Inside Out 2 là phần tiếp theo của bộ phim ăn khách năm 2015 kể về hoạt động bên trong tâm trí của một cô gái trẻ. Trong phần thứ 2, nhân vật chính Riley đã trở thành một thiếu niên và đang phải vật lộn với những cảm xúc mới bao gồm lo lắng và ghen tị.

Phần 1 Inside Out mở màn với doanh thu khoảng 90 triệu USD trong tuần đầu tiên công chiếu vào mùa hè năm 2015 và đạt doanh thu cao nhất là 858,8 triệu USD trên toàn cầu.

Inside Out 2 của Disney và Pixar là bộ phim đầu tiên trong năm đạt doanh thu 1 tỉ USD tại phòng vé toàn cầu.

Sau 19 ngày phát hành, phần tiếp theo đã thu về 469,3 triệu USD ở Bắc Mỹ và 545,5 triệu USD trên toàn thế giới, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 1,015 tỉ USD. Đây là 1 trong 11 phim hoạt hình gia nhập câu lạc bộ tỉ USD (8 trong số đó là phim của Disney) và là phim hoạt hình làm được điều này nhanh nhất.

Nữ diễn viên Maya Hawke lồng tiếng cho nhân vật Anxiety trong phim Inside Out 2 IMDb

Khi Inside Out 2 ra rạp vào ngày 14.6, bộ phim đã phá vỡ kỳ vọng với 151 triệu USD ở Bắc Mỹ và vượt qua Dune: Part 2 (711 triệu USD) để trở thành phim có doanh thu mở màn lớn nhất trong năm. Đây cũng là bộ phim đầu tiên kể từ tháng 7 năm ngoái khi bom tấn Barbie đạt tổng doanh thu 162 triệu USD ở Bắc Mỹ (ra mắt trên 100 triệu USD). Kể từ đó, Inside Out 2 giữ vị trí quán quân trên bảng xếp hạng phòng vé trong 3 ngày cuối tuần liên tiếp và trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong nước và toàn cầu vào năm 2024. Đầu tuần này, phim đã vượt qua tổng doanh thu của bộ phim tiền nhiệm năm 2015 Inside Out (859 triệu USD toàn cầu).

Inside Out 2 thành công về doanh thu nhờ vào một số yếu tố, bao gồm thiện cảm dành cho phần đầu năm 2015 và sự truyền miệng tuyệt vời. Bộ phim tiếp theo xuất hiện trên màn ảnh rộng gần 10 năm sau cuộc phiêu lưu ban đầu bao gồm các cảm xúc từ Joy (Amy Poehler lồng tiếng), Sadness (Phyllis Smith), Anger (Lewis Black) của một cô gái trẻ tên Riley. Phần tiếp theo do Kelsey Mann đạo diễn quay trở lại với cô bé Riley tuổi thiếu niên khám phá ra những cảm xúc mới của Anxiety (Maya Hawke), Envy (Ayo Edebiri), Embarrassment (Paul Walter Hauser) và Nostalgia (June Squibb) khi cô đến trại khúc côn cầu vào mùa hè.