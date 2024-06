'Inside Out 2' vượt mốc 500 triệu USD phòng vé toàn cầu

Theo ước tính, trước đó Inside Out 2 đã thu về khoảng 155 triệu USD tiền vé ở Mỹ và Canada trong tuần đầu tiên công chiếu từ hôm 14.6.

Đoàn phim Inside Out 2 ra mắt khán giả tại Los Angeles (Mỹ) hôm 10.6 REUTERS

Hai phim gần đây nhất của Pixar là Elemental và Lightyear có doanh thu bán vé ở mức trung bình. Ba bộ phim Pixar trước đây được phát trực tuyến trong thời kỳ đại dịch Covid-19.

Kết quả này là động lực cho các chủ rạp, những người có ít phim chiếu hơn trong năm nay vì sự chậm trễ do các cuộc đình công ở Hollywood năm ngoái gây ra.

Inside Out 2 là phần tiếp theo của bộ phim đình đám năm 2015 kể về hoạt động bên trong tâm trí của một cô gái trẻ. Trong phần thứ hai, nhân vật chính Riley đã trở thành một thiếu niên và đang phải vật lộn với những cảm xúc mới bao gồm lo lắng và ghen tị.

Phần đầu Inside Out mở màn với khoảng 90 triệu USD trong tuần đầu tiên công chiếu vào mùa hè năm 2015.

Cảnh trong phim Inside Out 2 IMDb

Bộ phim đầy cảm xúc Inside Out 2 đạt doanh thu Bắc Mỹ cuối tuần qua lên tới 285,7 triệu USD. Chừng đó đủ để vượt qua bom tấn Dune: Part Two (282 triệu USD), trở thành phim phát hành ở Bắc Mỹ có doanh thu cao nhất năm 2024 tính đến nay sau vỏn vẹn 9 ngày ra rạp.

Inside Out 2 (Những mảnh ghép cảm xúc 2) đang chiếu tại Việt Nam, đạt doanh thu phòng vé 45,2 tỉ đồng (theo Box Office Vietnam). Đây là phần hậu truyện của Inside Out (2015) và cũng là bộ phim đầu tay Kelsey Mann đạo diễn, với kịch bản do Meg LeFauve chấp bút. Phim còn có sự tham gia lồng tiếng trở lại của Amy Poehler, Phyllis Smith, Lewis Black, bên cạnh những diễn viên mới như Tony Hale, Liza Lapira, Maya Hawke...