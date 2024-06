'Inside Out 2' thu 295 triệu USD trong tuần đầu ra rạp toàn cầu

Inside Out 2 vượt qua Dune: Part Two (82,5 triệu USD) và Godzilla x Kong: The New Empire (80 triệu USD), trở thành phim có doanh thu mở màn lớn nhất trong năm. Đây cũng là bộ phim đầu tiên kể từ tháng 7 năm ngoái sau khi bom tấn Barbie ra mắt trên 100 triệu USD và tổng thu 162 triệu USD ở Bắc Mỹ.

Cô bé Riley (Kensington Tallman lồng tiếng) tuổi thiếu niên khám phá ra những cảm xúc mới IMDb

Inside Out 2 cũng đạt doanh thu phòng vé quốc tế rất cao với 140 triệu USD, đủ vượt qua Frozen 2 (135 triệu USD) để trở thành phim hoạt hình nước ngoài mở màn lớn nhất mọi thời đại, tính đến thời điểm này. Đặc biệt khắp châu Mỹ Latinh, phim đạt doanh thu mở màn lớn thứ 2 mọi thời đại sau bom tấn Marvel Avengers: Endgame. Trên toàn cầu, Inside Out 2 đã thu về 295 triệu USD để giành danh hiệu phim hoạt hình có doanh thu lớn nhất khi ra mắt trong khi kinh phí sản xuất 200 triệu USD.

Inside Out 2 đánh dấu chiến thắng vang dội cho các rạp chiếu đang hồi hộp chờ đợi doanh thu mùa hè ảm đạm. Đây cũng là một chiến thắng cho Pixar, hãng từng gặp khó khăn ở phòng vé trong những năm gần đây khi phát hành các bộ phim như Turn Red, Soul và Luca trong thời kỳ đại dịch.

Trailer Inside Out 2

Lần ra mắt này của Inside Out 2 đánh dấu doanh thu lớn thứ 2 trong lịch sử Pixar khi phát hành ở Bắc Mỹ, trước Finding Dory năm 2016 (135 triệu USD) và Toy Story 4 năm 2019 (120 triệu USD), chỉ sau Incredibles 2 năm 2018 (182 triệu USD). Phần đầu tiên Inside Out đã thành công vang dội, đoạt giải Oscar, kết thúc thời gian chiếu rạp với 356 triệu USD ở Bắc Mỹ và 858,8 triệu USD trên toàn cầu.

Liệu phần còn lại của mùa phim mùa hè gồm A Quiet Place: Day One (ra rạp 28.6), Despicable Me 4 (3.7) và Deadpool & Wolverine (26.7) có thể tận dụng động lực của Inside Out 2 để đạt doanh thu cao hay không vẫn còn bỏ ngỏ...

Các nhà phê bình và khán giả đều đánh giá cao Inside Out 2 do Kelsey Mann đạo diễn. Phim kể về cô bé Riley (Kensington Tallman lồng tiếng) tuổi thiếu niên khám phá ra những cảm xúc mới như Lo Lắng (Maya Hawke), Đố Kỵ (Ayo Edebiri), Xấu Hổ (Paul Walter Hauser) và Chán Nản (Adele Exarchopoulos). Bộ phim đạt điểm CinemaScore "A" và xếp hạng 92% trên Rotten Tomatoes.

Will Smith (trái) và Martin Lawrence trong phim Bad Boys: Ride or Die IMDb

Vì là phim mới phát hành duy nhất ở Bắc Mỹ cuối tuần qua nên Inside Out 2 dễ dàng giành lấy vương miện phòng vé từ nhà vô địch trước đó Bad Boys: Ride or Die. Phần thứ 4 trong bộ phim hài cảnh sát của Sony, với sự tham gia của Will Smith và Martin Lawrence, tụt xuống vị trí thứ 2 với 33 triệu USD trong tuần thứ 2 ra mắt. Cho đến nay, Bad Boys 4 đã thu về 112 triệu USD ở Bắc Mỹ và 214,6 triệu USD trên toàn cầu.

Kingdom of the Planet of the Apes leo lên vị trí thứ 3 với 5,2 triệu USD trong tuần thứ 6 ra mắt. Phần thứ 4 trong loạt phim đã kiếm được 157,8 triệu USD tại Bắc Mỹ và 374,5 USD trên toàn thế giới, trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 4 trong năm.

Phim hoạt hình The Garfield Movie của Sony tụt xuống vị trí thứ 4 do Inside Out 2 cùng nhóm đối tượng khán giả xem phim. The Garfield Movie thu về 5 triệu USD trong tuần thứ 4 ra rạp, nâng tổng doanh thu lên 78 triệu USD ở Bắc Mỹ và 217 triệu USD trên toàn cầu. Bộ phim chỉ tốn 60 triệu USD để sản xuất nên đây là một chiến thắng chắc chắn cho Sony và Alcon Entertainment.

Phim thiếu nhi IF của Paramount đã thu thêm 3,4 triệu USD vào cuối tuần thứ 5 ra rạp. Bộ phim do John Krasinski đạo diễn và Ryan Reynolds đóng chính, khởi đầu chậm chạp nhưng sau đó đã phục hồi với 100,9 triệu USD ở Bắc Mỹ và 173 triệu USD trên toàn thế giới. Tuy nhiên hãng phim chi 110 triệu USD để làm IF, nên đòi hỏi thêm doanh thu để bù đắp cho ngân sách sản xuất.

Tính đến sáng 17.6, Inside Out 2 (tựa Việt Những mảnh ghép cảm xúc 2) thu về 21 tỉ đồng (theo Box Office Vietnam) sau 3 ngày khởi chiếu.