'Kẻ trộm mặt trăng 4' khuấy đảo phòng vé dù nhận 'mưa lời chê'

Bom tấn Kẻ trộm mặt trăng 4 (đạo diễn: Chris Renaud) đang là phim hoạt hình "xưng vương" phòng vé thế giới, lật đổ ngôi đầu bảng của phim Inside Out 2 (hiện doanh thu trên 1 tỉ USD toàn cầu). Phim đứng nhất danh sách phim ăn khách theo ngày tại thị trường Bắc Mỹ với doanh thu ngày hôm qua là 20,9 triệu USD. Sau 5 ngày xuất xưởng, phim đã nắm trong tay 229,5 triệu USD (trong khi đó cũng cùng quãng thời gian này, Inside Out 2 thu về số tiền ít hơn - 205,4 triệu USD).

Hiện Kẻ trộm mặt trăng 4 là phim sinh lời tốt tại phòng vé hè 2024 UNIVERSAL

Thương hiệu phim Kẻ trộm mặt trăng, ra đời cách nay 14 năm, vẫn là một trong những loạt phim hoạt hình sinh lời tốt và chiếm cảm tình của người xem, với câu chuyện của anh chàng "siêu ác nhân chuyển hóa thành anh hùng" Gru - người lên kế hoạch không tưởng là đánh cắp mặt trăng bằng vũ khí tối tân.

Doanh thu mở màn của phim trong 3 ngày cuối tuần đã xác lập kỷ lục mới kể từ bộ phim gần nhất là tiền truyện Minions: The Rise of Gru (2022). Phim đạt 74,8 triệu USD, là con số ấn tượng kể từ Minions: The Rise of Gru với 107 triệu USD.

Kẻ trộm mặt trăng 4 đã cạnh tranh sát sao với Những mảnh ghép cảm xúc 2 để "xưng vương" phòng vé, đẩy phim xuống vị trí thứ 2 phim ăn khách tại Bắc Mỹ, dù rằng tác phẩm này của Pixar vẫn còn sức hút rất lớn. Những mảnh ghép cảm xúc 2 hiện nắm giữ 1,21 tỉ USD doanh thu toàn cầu, trong đó bao gồm 683,3 triệu USD doanh thu bên ngoài thị trường Bắc Mỹ.

Mức chấm của Kẻ trộm mặt trăng 4 trên Rotten Tomatoes có sự phân cực rõ CHỤP MÀN HÌNH

Phim Kẻ trộm mặt trăng 4 thắng lớn tại phòng vé nhưng nhận "mưa lời chê" trên trang Rotten Tomatoes. Tác phẩm nhận mức chấm "cà chua thối" (rotten) 53% từ 111 bài đánh giá của các nhà phê bình, trong khi đó, hơn 1.000 khán giả chấm phim với mức rất tích cực là 90%, gây phân cực lớn trong tiếp nhận. Đây là mức chấm thấp nhất trong 4 phần phim thuộc tuyến truyện chính (phần đầu nhận mức chấm 80%, đạt chứng nhận "tươi" và có nhiều lời khen; phần 2 nhận mức chấm giảm nhẹ là 75%, cũng đạt chứng nhận "tươi"; phần 3 mức chấm còn 58%, nhận "cà chua thối").

Trong mức chấm 53%, các nhà phê bình tiếp tục cho thấy sự phân cực trong tiếp nhận. ABC News, Detroit News, Toronto Star, Boston Globe, thậm chí cây bút kỳ cựu Peter Bradshaw của báo The Guardian hay tạp chí The Hollywood Reporter... đều khen phim, nhất là dành cho dàn nhân vật nhí nhố màu vàng Minions. Ở phía còn lại, The Daily Beast, CNN, cây bút kỳ cựu Peter Debruge của tạp chí Variety... lại dành cho phim nhiều cái "bĩu môi".

Tuy mức chấm trên Rotten Tomatoes không khả quan nhưng Kẻ trộm mặt trăng 4 là hiện tượng phòng vé hè năm nay, đang đáp ứng tốt nhu cầu giải trí của khán giả.