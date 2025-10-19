Xuất hiện tại sự kiện với diện mạo tươi tắn sau 5 năm vắng bóng, Liz Thùy Linh cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ cả về hình ảnh lẫn định hướng âm nhạc. Cô chọn phong cách gợi cảm, trưởng thành hơn so với thời còn trong nhóm Lip B – “gà cưng” một thời của Đông Nhi và Ông Cao Thắng, để phù hợp với tinh thần của EP Secret Not To Liz, dự án được ấp ủ trong gần 10 tháng.

Nói về quá trình chuẩn bị, nữ ca sĩ cho biết EP này gồm 4 ca khúc với màu sắc âm nhạc điện tử, là kết quả của gần một năm làm việc liên tục cùng ekip riêng. Đây là một hành trình âm nhạc cảm xúc, dẫn dắt người nghe qua 4 giai đoạn mãnh liệt của tình yêu. Dự án quy tụ đội ngũ sản xuất đáng chú ý, với "phù thủy âm nhạc" Pixel Neko đảm nhận vai trò sản xuất chính, cùng sự tham gia của các nhạc sĩ Pay, Fillinous và Huỳnh Hiền Năng. EP có ca khúc mở màn là Chỉ là một bí mật (kết hợp cùng Nicky) và một ca khúc khác có sự góp giọng của Min mang tên Lững lờ.

Liz Thùy Linh trên sân khấu ra mắt 'Chỉ Là Một Bí Mật' ẢNH: NVCC

Dù thời tiết mưa to, buổi Listening Party vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều nghệ sĩ và bạn bè trong giới. Các ca sĩ Erik, Jaykii, MLEE, Vũ Thảo My, Emma Nhất Khanh cùng nhiều đồng nghiệp thân thiết đã có mặt để chúc mừng Liz trong lần trở lại này.

Liz Thùy Linh nói về tin đồn với công ty cũ

Trong phần giao lưu, Liz Thùy Linh cũng lần đầu chia sẻ thẳng thắn về hành trình 7 năm hoạt động nghệ thuật và tin đồn rạn nứt với công ty cũ The First Entertainment. Cô cho biết mình từng đầu quân cho 3 công ty, bao gồm cả thời gian ở St. 319 (nơi cô từng được chọn ra mắt nhóm nữ cùng Amee nhưng kế hoạch không thành) và sau đó là Lip B. Khi Lip B dần ngưng hoạt động, cô nhận ra mình cần một hướng đi mới.

Gà cưng Đông Nhi - Ông Cao Thắng tái xuất, nói về tin đồn với công ty cũ

Nữ ca sĩ cũng phủ nhận hoàn toàn tin đồn bất hòa với những công ty cũ. Cô tiết lộ động lực để ra mắt EP đến từ một "lời thức tỉnh" sau khi tham gia casting một chương trình âm nhạc lớn. Liz khẳng định: "Tôi khao khát được biết đến là một ca sĩ thực thụ. Và để làm được điều đó, tôi phải có sản phẩm của riêng mình. EP 'Secret notes' chính là câu trả lời của tôi ".