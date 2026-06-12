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Đời sống

Ga Hà Nội 120 năm tuổi trước đề xuất di dời

Tuấn Minh
Tuấn Minh
12/06/2026 07:34 GMT+7

Qua hơn 120 năm thăng trầm, ga Hà Nội hiện đang đứng trước những thay đổi lớn. Trước đề xuất di dời ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi hoặc vị trí phù hợp, người dân thủ đô không chỉ quan tâm đến bài toán hạ tầng giao thông mà còn được gợi nhắc lại ký ức về một chứng nhân lịch sử đã gắn bó với bao thế hệ hành khách.

Giữa những bàn luận về "tương lai", nhịp sống tại ga Hà Nội vẫn diễn ra hối hả. Với vị thế là trung tâm điều hành vận tải đường sắt lớn nhất cả nước phục vụ tới 3 triệu lượt hành khách mỗi năm, nhà ga vẫn không ngừng đổi mới. 

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, hàng loạt tiện ích mới đã được đưa vào vận hành như hệ thống bảng chỉ dẫn điện tử, mạng Wi-Fi miễn phí cùng các phòng đợi liên vận quốc tế khang trang. 

Ga Hà Nội 120 năm tuổi trước đề xuất di dời- Ảnh 1.

Ga Hà Nội là đầu mối đường sắt trọng điểm kết nối toàn quốc với mặt chính trên đường Lê Duẩn đón trả khách đi các tỉnh phía nam. Cửa phía đường Trần Quý Cáp chuyên phục vụ các tuyến đi phía bắc.

ẢNH: TUẤN MINH

Nán lại chụp ảnh lưu niệm cùng bạn trong lần đầu đến ga, nữ sinh viên Nguyễn Hà Linh (22 tuổi) hào hứng chia sẻ: "Mình thực sự bất ngờ và ấn tượng với không gian bên trong nhà ga. Dù đã có nhiều thay đổi khang trang, hiện đại hơn để phục vụ hành khách, nhưng ga vẫn giữ được những nét cổ kính".

Ga Hà Nội được khánh thành năm 1902 với tên gọi là ga Hàng Cỏ, từng tự hào là nhà ga lớn nhất Đông Nam Á thời bấy giờ. Trải qua những năm tháng khói lửa, dù phần trung tâm từng bị tàn phá nặng nề, nhà ga vẫn kiên cường vươn mình khôi phục từ trong đổ nát, bền bỉ tiếp nối sứ mệnh lịch sử.

Ga Hà Nội 120 năm tuổi trước đề xuất di dời- Ảnh 2.
Ga Hà Nội 120 năm tuổi trước đề xuất di dời- Ảnh 3.

Từng bị tàn phá nặng nề năm 1972, tòa nhà chính của ga Hàng Cỏ sau đó đã được khôi phục hoàn chỉnh, chính thức đổi tên thành ga Hà Nội, trở thành nhà ga hành khách lớn nhất cả nước

ẢNH: TUẤN MINH

Ga Hà Nội 120 năm tuổi trước đề xuất di dời- Ảnh 4.

Trải qua hơn 1 thế kỷ, nhiều không gian của nhà ga vẫn vẹn nguyên nét kiến trúc nguyên bản từ ngày đầu khánh thành

ẢNH: TUẤN MINH

Ga Hà Nội 120 năm tuổi trước đề xuất di dời- Ảnh 5.
Ga Hà Nội 120 năm tuổi trước đề xuất di dời- Ảnh 6.
Ga Hà Nội 120 năm tuổi trước đề xuất di dời- Ảnh 7.

Nằm cạnh quầy bán vé, khu vực cửa 1C đều đặn đón hàng nghìn lượt hành khách mỗi ngày

ẢNH: TUẤN MINH

Ga Hà Nội 120 năm tuổi trước đề xuất di dời- Ảnh 8.
Ga Hà Nội 120 năm tuổi trước đề xuất di dời- Ảnh 9.

Khu chờ tàu được nâng cấp khang trang, sạch sẽ, mang lại cảm giác thư thái cho hành khách trước mỗi chuyến đi

ẢNH: TUẤN MINH

Ga Hà Nội 120 năm tuổi trước đề xuất di dời- Ảnh 10.
Ga Hà Nội 120 năm tuổi trước đề xuất di dời- Ảnh 11.
Ga Hà Nội 120 năm tuổi trước đề xuất di dời- Ảnh 12.

Bên trong sân ga, hệ thống cầu vượt đi bộ và mái che hiện đại đã được nâng cấp đồng bộ, giúp hành khách di chuyển thuận tiện

ẢNH: TUẤN MINH

Ga Hà Nội 120 năm tuổi trước đề xuất di dời- Ảnh 13.
Ga Hà Nội 120 năm tuổi trước đề xuất di dời- Ảnh 14.

Bên trong sân ga nhìn từ cầu đi bộ bắc qua các đường sắt

ẢNH: TUẤN MINH

Ga Hà Nội 120 năm tuổi trước đề xuất di dời- Ảnh 15.
Ga Hà Nội 120 năm tuổi trước đề xuất di dời- Ảnh 16.

Tầng 2 và tầng 3 của ga Hà Nội được bố trí làm sảnh chờ và khu văn phòng

ẢNH: TUẤN MINH

Ga Hà Nội 120 năm tuổi trước đề xuất di dời- Ảnh 17.

Các dãy tủ khóa thông minh được đặt tại nhiều vị trí dễ tiếp cận, giúp hành khách dễ dàng hơn trong việc bảo quản hành lý

ẢNH: TUẤN MINH

Ga Hà Nội 120 năm tuổi trước đề xuất di dời- Ảnh 18.

Nhờ trang bị hệ thống xe dọn vệ sinh hiện đại, nhân viên ga Hà Nội luôn duy trì không gian sạch sẽ cho khu vực trước cửa ga

ẢNH: TUẤN MINH

Ga Hà Nội 120 năm tuổi trước đề xuất di dời- Ảnh 19.
Ga Hà Nội 120 năm tuổi trước đề xuất di dời- Ảnh 20.
Ga Hà Nội 120 năm tuổi trước đề xuất di dời- Ảnh 21.

Đội ngũ nhân viên túc trực xuyên ngày đêm, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho những chuyến tàu

ẢNH: TUẤN MINH

Ga Hà Nội 120 năm tuổi trước đề xuất di dời- Ảnh 22.

Nguyễn Hà Linh (trái, 22 tuổi) hào hứng chụp ảnh cùng bạn trong lần đầu đến ga Hà Nội

ẢNH: TUẤN MINH


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