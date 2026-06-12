Ga Hà Nội 120 năm tuổi trước đề xuất di dời

Giữa những bàn luận về "tương lai", nhịp sống tại ga Hà Nội vẫn diễn ra hối hả. Với vị thế là trung tâm điều hành vận tải đường sắt lớn nhất cả nước phục vụ tới 3 triệu lượt hành khách mỗi năm, nhà ga vẫn không ngừng đổi mới.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, hàng loạt tiện ích mới đã được đưa vào vận hành như hệ thống bảng chỉ dẫn điện tử, mạng Wi-Fi miễn phí cùng các phòng đợi liên vận quốc tế khang trang.
Nán lại chụp ảnh lưu niệm cùng bạn trong lần đầu đến ga, nữ sinh viên Nguyễn Hà Linh (22 tuổi) hào hứng chia sẻ: "Mình thực sự bất ngờ và ấn tượng với không gian bên trong nhà ga. Dù đã có nhiều thay đổi khang trang, hiện đại hơn để phục vụ hành khách, nhưng ga vẫn giữ được những nét cổ kính".
Ga Hà Nội được khánh thành năm 1902 với tên gọi là ga Hàng Cỏ, từng tự hào là nhà ga lớn nhất Đông Nam Á thời bấy giờ. Trải qua những năm tháng khói lửa, dù phần trung tâm từng bị tàn phá nặng nề, nhà ga vẫn kiên cường vươn mình khôi phục từ trong đổ nát, bền bỉ tiếp nối sứ mệnh lịch sử.
Từng bị tàn phá nặng nề năm 1972, tòa nhà chính của ga Hàng Cỏ sau đó đã được khôi phục hoàn chỉnh, chính thức đổi tên thành ga Hà Nội, trở thành nhà ga hành khách lớn nhất cả nước
ẢNH: TUẤN MINH
Nằm cạnh quầy bán vé, khu vực cửa 1C đều đặn đón hàng nghìn lượt hành khách mỗi ngày
ẢNH: TUẤN MINH
Khu chờ tàu được nâng cấp khang trang, sạch sẽ, mang lại cảm giác thư thái cho hành khách trước mỗi chuyến đi
ẢNH: TUẤN MINH
Bên trong sân ga, hệ thống cầu vượt đi bộ và mái che hiện đại đã được nâng cấp đồng bộ, giúp hành khách di chuyển thuận tiện
ẢNH: TUẤN MINH
Bên trong sân ga nhìn từ cầu đi bộ bắc qua các đường sắt
ẢNH: TUẤN MINH
Tầng 2 và tầng 3 của ga Hà Nội được bố trí làm sảnh chờ và khu văn phòng
ẢNH: TUẤN MINH
Đội ngũ nhân viên túc trực xuyên ngày đêm, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho những chuyến tàu
ẢNH: TUẤN MINH
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