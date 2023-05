Gã hàng xóm hiếp dâm cụ bà bệnh tai biến dẫn đến tử vong

Ngày 7.5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bạch Văn Liêm (68 tuổi, ngụ xã Mỹ Tân, TP.Cao Lãnh) để điều tra về hành vi hiếp dâm.



Công an TP.Cao Lãnh lấy lời khai của Bạch Văn Liêm để làm rõ về hành vi hiếp dâm CTV

Trước đó, khoảng 22 giờ 15 phút ngày 5.5, Công an TP.Cao Lãnh nhận được tin báo nghi ngờ cụ bà H.T.H (70 tuổi, ngụ ấp 2, xã Mỹ Tân, TP.Cao Lãnh) bị xâm hại tình dục dẫn đến tử vong. Ngay trong đêm, các đội nghiệp vụ Công an TP.Cao Lãnh khẩn trương phối hợp Công an xã Mỹ Tân đến hiện trường điều tra, xác minh.

Đến khoảng 11 giờ ngày 6.5, qua xác minh, Công an TP.Cao Lãnh nhận định đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi hiếp dâm bà H. là Bạch Văn Liêm (ngụ cùng địa phương) nên mời về trụ sở lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, Liêm thừa nhận do ở gần nhà, biết bà H. bị bệnh tai biến nằm một chỗ nên tối 5.5, Liêm lẻn vào nhà thực hiện hành vi hiếp dâm bà H. dẫn đến tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi nhận định nạn nhân tử vong do bị nhồi máu cơ tim. Qua điều tra ban đầu, Liêm còn thừa nhận, trước đó (không nhớ cụ thể ngày nào), Liêm đã lẻn vào nhà thực hiện hành vi hiếp dâm bà H. một lần.

Hiện, vụ hiếp dâm nêu trên đang được Công an TP.Cao Lãnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.