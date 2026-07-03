Galaxy A08 siêu rẻ tiến thêm một bước trước ngày ra mắt

Sau khi xuất hiện trong cơ sở dữ liệu GSMA vào tháng 4, mẫu smartphone giá rẻ Galaxy A08 sắp tới của công ty Hàn Quốc đã vượt qua một chứng nhận quan trọng khác từ Wi-Fi Alliance. Theo thông tin từ nhóm chuyên gia tại 91Mobiles, mẫu điện thoại này đã được ghi nhận với số hiệu model SM-A085F/DS trong cơ sở dữ liệu của Wi-Fi Alliance, cho thấy ngày ra mắt không còn xa.

Samsung đã sẵn sàng cho sự xuất hiện của mẫu kế nhiệm Galaxy A07 ẢNH: SAMSUNG

Chứng nhận từ Wi-Fi Alliance cho Galaxy A08 cho thấy Samsung đang hoàn tất các thủ tục phê duyệt cần thiết. Mặc dù danh sách của Wi-Fi Alliance không tiết lộ chi tiết về phần cứng của thiết bị, nhưng sự xuất hiện của Galaxy A08 cho thấy mẫu điện thoại này đang trong giai đoạn cuối của quá trình chứng nhận.

Galaxy A08 sẽ ra mắt vào tháng 8?

Galaxy A08 sẽ là sản phẩm kế nhiệm Galaxy A07 để trở thành mẫu smartphone giá rẻ tiếp theo trong dòng Galaxy A của Samsung. Galaxy A07 được giới thiệu vào tháng 8.2025, vì vậy có khả năng Samsung sẽ tiếp tục chu kỳ làm mới hằng năm và ra mắt phiên bản kế nhiệm vào khoảng thời gian tương tự trong năm nay. Nếu tốc độ chứng nhận hiện tại được duy trì, việc ra mắt chính thức có thể sẽ diễn ra sớm.

Mặc dù Samsung vẫn chưa công bố cấu hình phần cứng của Galaxy A08, nhưng các thông số trên Galaxy A07 có thể là một chỉ báo chính xác về những gì người dùng mong đợi. Mẫu máy năm ngoái sở hữu màn hình HD+ 6,74 inch với tần số quét 90 Hz, chip MediaTek Helio G99, hệ thống camera kép 50 MP phía sau, camera selfie 8 MP và pin 5.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 25W. Galaxy A08 có thể sẽ được trang bị chip mới hơn và cải tiến về camera, trong khi vẫn giữ nguyên công thức tổng thể.