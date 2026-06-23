Galaxy A15 4G giá rẻ chính thức lên One UI 8.5

Tính đến ngày 8.6, Samsung đã chính thức phát hành bản cập nhật One UI 8.5 cho tất cả smartphone và tablet Galaxy đủ điều kiện. Trong số đó, mẫu điện thoại giá rẻ Galaxy A15 cũng đã nhận được bản cập nhật này. Tuy nhiên, Samsung chỉ giới hạn cho người dùng các mẫu Galaxy A15 5G, trong khi phiên bản 4G chưa thể nâng cấp.

Bản rẻ nhất của Galaxy A15 cuối cùng cũng đã được cập nhật lên One UI 8.5 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PCMAG

Giờ đây, Samsung đã mở rộng việc phát hành One UI 8.5 cho phiên bản 4G/LTE của Galaxy A15, bắt đầu tại thị trường nội địa Hàn Quốc với số hiệu model SM-A155N. Bản cập nhật này có dung lượng khoảng 2,6 GB và phiên bản firmware là A155NKSU9DZF1, theo thông tin từ Tarun Vats và cộng đồng Samsung.

Không chỉ riêng giao diện One UI 8.5 mới

Ngoài việc nâng cấp lên One UI 8.5, bản cập nhật còn bao gồm bản vá bảo mật tháng 5.2026 nhằm khắc phục 36 lỗ hổng bảo mật xuất hiện trên sản phẩm. Như thường lệ, Samsung sẽ dần dần phát hành bản cập nhật này cho các biến thể khác của Galaxy A15 4G/LTE và các quốc gia khác trong vài ngày tới.

Để kiểm tra và tải xuống bản cập nhật One UI 8.5, người dùng Galaxy A15 4G có thể vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải xuống và cài đặt.

Dựa trên nền tảng Android 16 QPR2, One UI 8.5 mang đến nhiều thay đổi và nâng cấp về giao diện cũng như chức năng, bao gồm các yếu tố UI với hiệu ứng làm mờ trong suốt, thanh dưới cùng thiết kế nổi trong các ứng dụng của Apple, cùng với khả năng tùy chỉnh cao hơn. Bên cạnh đó, bản cập nhật còn hỗ trợ tính năng tương tự AirDrop và cho phép ghi màn hình một phần. Tuy nhiên, nhiều tính năng mới yêu cầu phần cứng mạnh mẽ hơn, do đó nhiều khả năng Galaxy A15 4G sẽ không nhận được phần lớn chúng.