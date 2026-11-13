Galaxy A18 5G đạt chứng nhận quan trọng, sẵn sàng ra mắt toàn cầu

Trước đó, Samsung giới thiệu Galaxy A18 tại một số quốc gia, bao gồm Việt Nam, nhưng chỉ hỗ trợ mạng 4G. Phiên bản hỗ trợ mạng 5G dự kiến chính thức ra mắt vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, nhằm làm mới dòng sản phẩm 5G của công ty Hàn Quốc.

Phiên bản 4G của Galaxy A18 hiện có giá khoảng từ 6,59 triệu đồng tại Việt Nam ẢNH: SAMSUNG

Báo cáo từ SammyGuru cho thấy, Galaxy A18 5G đã được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu chứng nhận Bluetooth SIG với nhiều số hiệu model khác nhau, ám chỉ đến sự chuẩn bị của công ty nhằm ra mắt sản phẩm ở nhiều quốc gia khác nhau.

Các số hiệu model được ghi nhận bao gồm: SM-A186B, SM-A186B/D, SM-A186U1, SM-A186U, SM-A186W, SM-A1860 và SM-S186V. Trong đó, các số hiệu kết thúc bằng chữ "B" dành cho thị trường quốc tế, trong khi "U1" và "U" chỉ định phiên bản phát hành tại Mỹ. Đối với thị trường Mỹ, thiết bị mới cũng dự kiến sẽ có các phiên bản mở khóa và khóa mạng.

Galaxy A18 5G khó còn là sản phẩm 'giá rẻ'

Các mẫu Galaxy A1x trước đây đã trở thành một trong những lựa chọn giá thân thiện với ngân sách từ Samsung. Mặc dù vậy, tình trạng thiếu hụt bộ nhớ và linh kiện đã khiến giá smartphone tăng cao hơn so với thế hệ trước, làm cho chúng trở nên khó tiếp cận hơn với người tiêu dùng.

Được biết, Galaxy A07 và Galaxy A17 đều nằm trong danh sách những điện thoại Android bán chạy nhất toàn cầu năm 2026. Theo dự kiến, Galaxy A08 và Galaxy A18 sẽ tiếp tục giữ vị trí trong top 5 của năm 2027. Tại Việt Nam, Galaxy A18 (4G) có giá khởi điểm khoảng 6,59 triệu đồng, chưa bao gồm các chương trình ưu đãi giảm giá, do đó giá của phiên bản 5G có thể cao hơn một chút.

Về phần cứng, sản phẩm dường như không có nhiều sự khác biệt so với mẫu tiền nhiệm do áp lực chi phí sản xuất tăng cao.