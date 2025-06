Galaxy S25 Edge có thể thành thảm họa với Samsung

Mặc dù Samsung nỗ lực biến Galaxy S25 Edge thành một sản phẩm mạnh mẽ với hiệu năng vượt trội, độ bền cao và camera 200 MP ấn tượng, tuy nhiên doanh số bán hàng lại không đạt như kỳ vọng.

Thiết kế ấn tượng với kích thước mỏng và siêu nhẹ nhưng Galaxy S25 Edge không được người dùng hào hứng vì các hạn chế ẢNH: REUTERS

Theo SamMobile, Samsung đã kỳ vọng chiếc điện thoại mới này sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực di động, tuy nhiên thực tế cho thấy điều này không hiệu quả. Trong khi dòng Galaxy S25 nói chung bán chạy hơn so với các thế hệ trước, Galaxy S25 Edge lại không đáp ứng được kỳ vọng doanh số ngay cả khi mới ra mắt.

Cụ thể, đơn đặt hàng trước cho Galaxy S25 Edge tại Hàn Quốc hiện đã kết thúc và doanh số chính thức được ghi nhận, tuy nhiên Samsung vẫn chưa công bố số liệu bán hàng. Điều này được xem là dấu hiệu cho thấy doanh số không khả quan khiến công ty không muốn công khai thông tin.

Tình trạng Galaxy S25 Edge sẽ quyết định tương lai của Galaxy S Plus?

Các báo cáo cho biết thành công của Galaxy S25 Edge sẽ ảnh hưởng đến tương lai của mẫu Plus trong dòng Galaxy S. Nếu sản phẩm này không đạt được mục tiêu doanh số, có thể ảnh hưởng đến những quyết định của Samsung trong tương lai. Khi thành công không mang lại, Galaxy S25 Edge có thể là phiên bản cuối cùng trong dòng Edge.

Nếu xu hướng doanh số kém cỏi tiếp tục, Samsung có thể sẽ phải giảm giá mạnh Galaxy S25 Edge để giải phóng hàng tồn kho. Trong khi đó, tương lai của Galaxy S26 Plus có vẻ an toàn hơn do kiểu dáng mỏng của sản phẩm không thu hút đủ sự chú ý từ người tiêu dùng.

Các yếu tố như camera tele, giá cả và dung lượng pin cũng được cho là nguyên nhân khiến doanh số thấp. Đặc biệt, Galaxy S25 Edge có giá cao hơn Galaxy S25 Plus nhưng lại không được trang bị camera zoom chuyên dụng mà chỉ sử dụng camera chính 200 MP của Galaxy S25 Ultra.