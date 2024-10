Galaxy S25 sẽ rẻ hơn nhờ dùng chip Dimensity 9400

Theo Wccftech, báo cáo mới nhất cho biết Galaxy S25 Ultra sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 4, tuy nhiên biến thể tiêu chuẩn Galaxy S25 dự kiến chuyển sang Dimensity 9400. Chip của MediaTek được cho là rẻ hơn 20% so với Snapdragon 8 Gen 4 mà Qualcomm sắp ra mắt, điều này không chỉ giúp Samsung mở rộng danh sách các nhà cung cấp chip mà còn đạt mục tiêu giữ chi phí ở mức thấp.



Galaxy S25 sẽ sử dụng chip Dimensity 9400 rẻ hơn từ MediaTek? ẢNH: REUTERS

Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta nghe thông tin chi tiết về kế hoạch sử dụng chip MediaTek của Samsung, với lý do chính bắt nguồn từ chi phí linh kiện tăng cao, đặc biệt ở lĩnh vực chip xử lý. Mặc dù các tin đồn ban đầu cho biết Samsung sẽ chỉ sử dụng chip Snapdragon 8 Gen 4 cho toàn bộ dòng Galaxy S25 nhưng báo cáo mới nhất có thể khiến một số người hâm mộ ngạc nhiên.

Samsung có lý do rõ ràng để chuyển đổi, trong đó mỗi chip Dimensity 9400 có giá 155 USD, thấp hơn đáng kể so với chi phí tiềm năng của Snapdragon 8 Gen 4. Thậm chí, Dimensity 9400 cũng rẻ hơn đáng kể so với chip Snapdragon 8 Gen 3, vốn có ước tính chi phí mỗi chip là 200 USD.

Ngay cả khi được bán với giá rẻ hơn đáng kể, chip từ MediaTek và Qualcomm cũng đều sử dụng quy trình chế tạo 3nm của TSMC, có nghĩa mức hiệu suất của chúng ít nhiều sẽ ngang nhau. Ngoài ra, báo cáo cho biết chỉ một mẫu trong dòng Galaxy S25 dự kiến trang bị chip Dimensity 9400, có thể do mẫu này có doanh số bán hàng kém hơn các mẫu Plus và Ultra.

Vẫn còn phải chờ xem liệu Samsung có từ bỏ chip Snapdragon trong thời gian dài do chi phí cao hơn hay không, tuy nhiên điều này khó xảy ra sớm bởi công ty Hàn Quốc vẫn đang gặp khó khăn đối với việc phát triển chip Exynos riêng, trong khi Dimensity thường là chip dùng trên các mẫu "tiết kiệm ngân sách" hơn.