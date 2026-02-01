Galaxy S26 sắp có tính năng 'đáng tiền nhất' trên Pixel

Theo Android Authority, Galaxy S26 được cho là sẽ được bổ sung tính năng Scam Detection, vốn độc quyền trên dòng Pixel của Google. Như tên gọi tính năng này được thiết kế để giúp phát hiện các cuộc gọi lừa đảo và thông báo cho người dùng.

Galaxy S26 sẽ sớm có khả năng chống cuộc gọi lừa đảo ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Báo cáo được phát hiện dựa trên quá trình phân tích phiên bản 206.0.857916353 của ứng dụng Phone by Google, nơi số hiệu model của Galaxy S26 cùng một số dòng mã tham chiếu đến Sharpie - tên mã của tính năng Scam Detection. Nếu chính xác, Galaxy S26 sẽ là một trong những điện thoại Android đầu tiên không thuộc dòng Pixel được trang bị tính năng Scam Detection.

Scam Detection hoạt động khác nhau tùy thuộc vào đời máy của điện thoại Pixel. Đối với Pixel 9 (trừ Pixel 9a) và dòng Pixel 10 tại Mỹ, Úc, Canada, Ấn Độ, Ireland và Anh, tính năng này được hỗ trợ bởi chip Gemini Nano thông qua AI Core. Trong khi đó, Pixel 6 và các thiết bị đời sau tại Mỹ sử dụng các mô hình học máy trên thiết bị của Google. Với việc số hiệu model của Samsung xuất hiện bên cạnh tên mã của dòng Pixel 9 và 10, nhiều khả năng Galaxy S26 có thể hỗ trợ tính năng này thông qua Gemini Nano.

Không chỉ giới hạn ở Galaxy S26?

Nếu Google thực sự mang tính năng Scam Detection đến dòng Galaxy S26, rất có thể công ty cũng đang lên kế hoạch đưa tính năng này đến các thiết bị Android khác.

Bên cạnh đó, Google có thể cũng đang phát triển một ứng dụng mới mang tên Android CallCore nhằm đưa các tính năng bảo vệ cuộc gọi của Pixel đến các thiết bị không phải Pixel. Theo thông tin từ Google Play Store, Android CallCore được tích hợp sẵn trên thiết bị như một cơ sở hạ tầng hỗ trợ các tính năng gọi điện. Bản cập nhật mới nhất của ứng dụng này cho phép nhận diện các cuộc gọi lừa đảo.

Dựa trên các phân tích của Android Authority, Android CallCore chỉ có thể được cài đặt trên các thiết bị có cờ com.google.android.apps.callcore.SUPPORTED. Dựa trên các tệp nhật ký của Galaxy S26 Ultra, có vẻ như điện thoại cao cấp của Samsung cũng có cờ tính năng tương tự.