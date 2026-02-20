Galaxy S26 Ultra nhái xuất hiện trước giờ G, giá chỉ 72 USD

Trong khi người dùng vẫn đang chờ đợi dòng sản phẩm cao cấp từ Samsung, một phiên bản nhái của Galaxy S26 Ultra đã xuất hiện trên thị trường với mức giá chỉ khoảng 72 USD.

Galaxy S26 Ultra phiên bản nhái có cấu hình rất kém ẢNH: INSTAGRAM

Một video đang lan truyền trên Instagram cho thấy phiên bản nhái của Galaxy S26 Ultra có thiết kế khá giống với sản phẩm thật. Bố cục camera sau gần giống với các hình ảnh rò rỉ, hình nền trùng khớp với những hình ảnh chính thức được đồn đoán, đồng thời tổng thể thiết kế trông khá cao cấp đủ để gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Cấu hình kém cỏi của Galaxy S26 Ultra nhái

Tuy nhiên, theo thông tin đăng tải, chiếc điện thoại nhái này chỉ được trang bị 3 GB bộ nhớ RAM và 16 GB bộ nhớ trong - một cấu hình lỗi thời ngay cả với các mẫu điện thoại tầm thấp. Mặc dù nhà sản xuất quảng cáo sản phẩm hỗ trợ 5G, nhưng trải nghiệm thực tế sẽ không thể so sánh với những gì mà chiếc điện thoại cao cấp thực sự của Samsung mang lại. Người dùng cũng sẽ không được hưởng hệ sinh thái phần mềm của Samsung, bao gồm các tính năng AI, cam kết cập nhật dài hạn và khả năng xử lý camera tinh tế.

Được biết, hiện tượng hàng nhái giá rẻ xuất hiện trước khi các sản phẩm chính thức ra mắt không phải là điều mới lạ. Chúng thường lợi dụng thông tin rò rỉ và tin đồn để thu hút những người dùng không am hiểu hoặc bị cám dỗ bởi giá cả. Mặc dù thiết kế có thể trông tương tự từ xa, nhưng sự giống nhau thường chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài.

Dòng Galaxy S26 dự kiến sẽ chính thức ra mắt tại sự kiện Galaxy Unpacked vào ngày 25.2 tại San Francisco (Mỹ). Như thường lệ, Samsung có thể sẽ tung ra các ưu đãi đăng ký sớm và quà tặng cho khách hàng khi đặt trước.