Galaxy S26 Ultra sẽ không có sạc không dây Qi2?

Theo PhoneArena, các rò rỉ trước đó cho biết Galaxy S26 Ultra được cho là sẽ đi kèm sạc không dây Qi2 với nam châm tích hợp. Tuy nhiên, dường như khả năng này không xảy ra khiến danh sách các tùy chọn nâng cấp vốn đã hạn chế lại càng trở nên ngắn hơn, làm giảm đi sự hào hứng của người tiêu dùng đối với chiếc điện thoại cao cấp này.

Galaxy S26 Ultra sẽ gây thất vọng vì vẫn chưa có sạc không dây Qi2 ẢNH: EVAN BLASS

Mặc dù Samsung đã duy trì doanh số ổn định với dòng Galaxy Ultra, thường nằm trong top 10 điện thoại bán chạy nhất thế giới bên cạnh dòng Galaxy A giá rẻ, nhưng các sản phẩm cao cấp của hãng lại thiếu sự đổi mới trong nhiều năm qua. Các mẫu Galaxy cao cấp thường chỉ được cải tiến với những thay đổi tối thiểu, trong khi Samsung dường như đang dựa vào những thành tựu cũ.

Việc không tích hợp chuẩn Qi2 trên Galaxy S26 Ultra có thể coi là một bước lùi, đặc biệt khi MagSafe đã có mặt trên iPhone hơn nửa thập kỷ, mang lại trải nghiệm người dùng vượt trội và trở thành một phần không thể thiếu đối với nhiều người.

Tuy nhiên, việc thiếu chuẩn Qi2 trên Galaxy S26 Ultra không có nghĩa là người dùng không thể sử dụng ốp lưng tương thích và gắn các phụ kiện từ tính khi họ có thể dựa vào sản phẩm chính thức của Samsung hoặc ốp lưng bên thứ ba. Nếu không muốn sử dụng ốp lưng, người dùng sẽ gặp bất tiện do thiếu nam châm tích hợp.

Galaxy S26 Ultra thiếu điểm nhấn mới vì Samsung quá an toàn

Vấn đề là, với tiềm lực của mình, Samsung hoàn toàn có khả năng vượt qua những rào cản kỹ thuật để tích hợp nam châm vào thiết bị. Apple đã làm điều này trong nhiều năm, trong khi mẫu Pixel mới nhất của Google chứng minh rằng việc áp dụng chuẩn Qi2 không gây trở ngại gì.

Nhiều người có thiện cảm với sản phẩm của Samsung, nhưng cải tiến phần cứng trong các thế hệ Galaxy S Ultra gần đây lại khá mờ nhạt. Hãng chỉ mang đến một số thay đổi nhẹ về ngoại hình, trong khi cấu hình bên trong không mang lại nhiều khác biệt.

Mặc dù camera của Samsung vẫn tốt, nhưng hãng có thể nhanh chóng trở thành kẻ đi sau trong lĩnh vực này. Về pin, Galaxy S26 Ultra có thể tiếp tục sử dụng viên pin 5.000 mAh, đánh dấu năm thứ sáu liên tiếp mà Samsung không nâng cấp đáng kể dung lượng pin. Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh đang liên tục ra mắt những smartphone sở hữu viên pin có dung lượng vượt qua 8.000 mAh, thậm chí cả các mẫu iPhone Pro Max hiện nay cũng có pin lớn hơn.