Galaxy S26 Ultra thiết lập đỉnh giá mới gần 52 triệu đồng

Sáng 26.2, ngay sau sự kiện ra mắt toàn cầu tại San Francisco (Mỹ), giá bán chính thức của dải sản phẩm Galaxy S26 series tại thị trường Việt Nam đã được công bố. Theo thông tin niêm yết trên cửa hàng trực tuyến của Samsung Việt Nam và một số đại lý bán lẻ ủy quyền, dải sản phẩm năm nay chứng kiến sự phân hóa rõ rệt về mức giá.

Cụ thể, với phiên bản bộ nhớ tiêu chuẩn 256 GB (kèm RAM 12 GB), Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra có giá bán lần lượt là 25,99 triệu đồng, 29,99 triệu đồng và 36,99 triệu đồng. Để nâng cấp lên không gian lưu trữ 512 GB, người dùng sẽ cần chi trả thêm khoảng 6 triệu đồng cho mỗi model. Riêng với phiên bản cao cấp nhất là Galaxy S26 Ultra sở hữu dung lượng 1 TB và dung lượng RAM được nâng lên 16 GB, mức giá niêm yết đạt 51,99 triệu đồng. Các đại lý cho biết, chương trình đặt hàng sớm sẽ diễn ra từ ngày 26.2 đến hết ngày 5.3, trước khi máy chính thức đến tay người dùng vào ngày 6.3.

Galaxy S26 Ultra có giá cao nhất đến gần 52 triệu đồng Ảnh: Khương Nha

Dù mức giá niêm yết tương đối cao, các nhà bán lẻ và chính Samsung cũng tung ra một số ưu đãi lớn để kích cầu. Theo đó, khách hàng đặt trước phiên bản Galaxy S26 Ultra 1 TB trên website của hãng sẽ được giảm trực tiếp 4,5 triệu đồng, đưa mức giá thực tế về 47,5 triệu đồng. Hãng áp dụng chính sách nâng cấp bộ nhớ miễn phí, cho phép người dùng sở hữu bản 512 GB với mức giá của bản 256 GB, giúp tiết kiệm tới 6 triệu đồng chi phí ban đầu.

Giải mã nguyên nhân tăng giá

So sánh với thế hệ tiền nhiệm, mức giá của dòng Galaxy S26 Ultra năm nay đã tăng mạnh từ 3 đến 7 triệu đồng tùy phiên bản. Vào thời điểm này năm ngoái, các mốc dung lượng 256 GB, 512 GB và 1 TB của Galaxy S25 Ultra chỉ dừng lại ở mức 34; 37,5 và 44,8 triệu đồng.

Tuy nhiên, giới phân tích công nghệ cho rằng việc tăng giá của smartphone đầu bảng năm nay là một kịch bản đã được dự báo trước và không gói gọn ở riêng thương hiệu nào. Nguyên nhân cốt lõi đến từ sự đứt gãy và biến động của chuỗi cung ứng linh kiện bán dẫn toàn cầu, khi cơn sốt phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) đã "hút cạn" nguồn cung chip nhớ.

AI tiếp tục là điểm nhấn trên thế hệ Galaxy S26 mới Ảnh: Khương Nha

Theo báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường TrendForce, đà tăng giá của DRAM và NAND Flash từ đầu năm 2026 sẽ đẩy tổng chi phí linh kiện cấu thành smartphone tăng thêm 5 - 7%. Thậm chí, số liệu từ Omdia còn cho thấy bức tranh khốc liệt hơn: giá bộ nhớ LPDDR5 dành cho thiết bị di động đã tăng vọt 70%, trong khi bộ nhớ flash NAND ghi nhận mức tăng hơn 100% so với thời điểm đầu năm 2025.

Bù đắp cho mức giá đắt đỏ, Samsung mang đến những cải tiến từ sâu bên trong nền tảng phần cứng, thay vì chỉ thay đổi thiết kế bên ngoài. Trọng tâm của thế hệ Galaxy S26 là công nghệ Agentic AI (AI tự chủ) - thế hệ trí tuệ nhân tạo mới có khả năng tự động thực hiện các tác vụ phức tạp thay cho người dùng.

Để vận hành mượt mà hệ thống AI cồng kềnh này, sức mạnh xử lý là yếu tố sống còn. Bộ đôi Galaxy S26 và S26+ được trang bị vi xử lý Exynos 2600, con chip di động đầu tiên trên thế giới được sản xuất trên tiến trình 2 nm siêu tiết kiệm điện. Trong khi đó, mẫu "át chủ bài" Galaxy S26 Ultra được ưu ái sử dụng nền tảng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh nhất của Qualcomm. Đặc biệt, màn hình của phiên bản Ultra năm nay còn được tích hợp tính năng chống nhìn trộm chủ động bằng phần cứng, mang lại không gian bảo mật cho người dùng.