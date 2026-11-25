Theo chuyên gia rò rỉ Ice Universe, Samsung dự kiến loại bỏ mô-đun lấy nét tự động bằng laser trên mẫu Galaxy S27 Ultra. Đây vốn là cảm biến quen thuộc đã xuất hiện liên tục trên dòng flagship Galaxy S Ultra của hãng kể từ năm 2021.

Samsung cân nhắc dùng AI thay thế lấy nét laser trên Galaxy S27 Ultra

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Galaxy S27 Ultra được đồn đoán sẽ thiết kế lại cụm camera sau từ 4 cảm biến xuống còn 3 cảm biến. Trước đó, thiết bị dự kiến trình làng vào đầu năm 2027 cũng bị cho là sẽ mất đi ống kính tele 3x, trang bị vốn gắn bó với dòng sản phẩm từ năm 2021.

Ảnh render hé lộ cụm camera vắng bóng cảm biến laser của Galaxy S27 Ultra ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GSMARENA

Để thay thế mô-đun lấy nét laser, Ice Universe cho biết Samsung có thể áp dụng công nghệ lấy nét dựa trên AI. Tuy nhiên, khả năng hoạt động thực tế của giải pháp này so với một cảm biến chuyên dụng hiện vẫn chưa rõ ràng.

Nhận định trên cũng phù hợp với hình ảnh kết xuất (render) cụm camera của Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra do chính chuyên gia này chia sẻ tuần trước. Quan sát từ bản thiết kế lộ diện cho thấy phần cụm camera thực sự không còn mô-đun lấy nét tự động bằng laser.

Với cụm ba ống kính ở mặt sau, Samsung Galaxy S27 Ultra được kỳ vọng sở hữu camera chính 200 MP, camera góc siêu rộng 50 MP và camera tele 5x 50 MP. Ngoài thay đổi về phần cứng, mẫu điện thoại này cũng được cho là sẽ cải thiện khả năng xử lý hình ảnh camera.