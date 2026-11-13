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    Rò rỉ hình nền hé lộ loạt màu sắc dòng Galaxy S27

    Phong Đỗ
    Phong Đỗ
    Cái nhìn sớm về phong cách thiết kế với màu sắc mới của Galaxy S27 từ tệp phần mềm rò rỉ.

    Theo Sammy Fans, 5 hình nền mặc định có vẻ giống với bản chính thức gắn liền với dòng Galaxy S27 sắp ra mắt vừa xuất hiện từ các tệp phần mềm hệ thống (firmware) được cho là bị rò rỉ. Tất cả đều sử dụng chung họa tiết dải ruy-băng gấp nếp thanh lịch nhưng mang năm sắc thái khác nhau, gồm trắng kem ấm áp, xanh navy đậm, xanh dương nhạt, hồng và đỏ rượu vang trầm ấm hơn.

    Rò rỉ hình nền hé lộ loạt màu sắc Galaxy S27 - Ảnh 1.

    Loạt hình nền rò rỉ hé lộ màu sắc của dòng Galaxy S27

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GIZMOCHINA

    Bộ hình nền mặc định của Galaxy S27 bị rò rỉ với 5 tùy chọn màu sắc

    Do Samsung vốn có thói quen đồng bộ hình nền mặc định với màu sắc vỏ máy bán ra, nhiều người đang xem đây là cái nhìn hé lộ sớm về các tùy chọn màu của thế hệ S27. Bên cạnh các tông màu trung tính và pastel quen thuộc, sắc đỏ rượu vang đậm gây chú ý vì ít xuất hiện trong các tin đồn trước đây. Tuy nhiên, đây mới chỉ là ảnh tĩnh nên Samsung vẫn có thể tinh chỉnh bảng màu hoặc bổ sung phiên bản độc quyền chỉ bán trực tuyến trước khi ra mắt.

    Dòng Galaxy S27 hiện còn cách thời điểm trình làng vài tháng nữa, với hầu hết kỳ vọng hướng tới mốc công bố chính thức vào đầu năm 2027, có thể ngay trong tháng 1. Thế hệ mới dự kiến bao gồm 4 phiên bản là tiêu chuẩn, Plus, Pro và Ultra.

    Trước loạt hình nền này, nhiều nguồn tin rò rỉ khác cũng đã đề cập đến thiết kế mặt lưng mới cùng những thay đổi về phần cứng trên dòng máy này. Nhịp độ hé lộ thông tin nhỏ giọt như vậy hoàn toàn khớp với quy luật thường thấy ở giai đoạn hiện tại.

    Tạm thời, 5 thiết kế rò rỉ chỉ mang lại cảm nhận sớm về phong cách thị giác mà Samsung dường như đang hướng tới. Những chi tiết chắc chắn hơn như tên gọi màu sắc chính thức, hình ảnh render chính thức và thông số kỹ thuật thực tế sẽ dần xuất hiện khi ngày ra mắt đến gần, vì vậy người dùng nên xem đây là một gợi ý không chính thức thay vì thông tin cuối cùng.

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