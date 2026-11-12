Samsung có thể thay đổi lớn thiết kế Galaxy S27 sau nhiều năm

Sonny Dickson, một nhà đánh giá công nghệ nổi tiếng vừa công bố những mô hình giả của dòng Galaxy S27 mà Samsung dự kiến ra mắt vào đầu năm sau. Điểm đáng chú ý trong mô hình giả này chính là việc Samsung đã trang bị cho các mẫu điện thoại dòng Galaxy S27 cụm camera lồi lớn nhất từ trước đến nay.

Hình ảnh mô hình giả của Galaxy S27 Ultra, S27 Pro và S27 Plus tương ứng từ trái sang ẢNH: Sonny Dickson

Được chia sẻ trên mạng xã hội X, các mô hình giả này mô phỏng ba phiên bản Galaxy S27, gồm S27 Ultra, S27 Pro và S27 Plus. Theo hình ảnh, dòng sản phẩm này sẽ theo đuổi một phong cách thiết kế mới với cụm camera khối chiếm gần như toàn bộ chiều rộng của điện thoại, đặc biệt trên các phiên bản Ultra và Pro. Đặc biệt, cụm camera này nhô lên và được thiết kế như một mô-đun riêng biệt trên mặt lưng.

Trước đó, Sonny Dickson cũng đã gây chú ý khi chia sẻ thông tin rò rỉ về iPhone Duo vào tháng 6. Các hình ảnh này được chứng minh chính xác khi Apple công bố iPhone Duo sau đó ba tháng.

Trong những năm gần đây, dòng Galaxy S không thường xuyên xuất hiện với cụm camera lồi rõ rệt. Thiết kế camera của Samsung vẫn khá bảo thủ, đặc biệt là từ Galaxy S20 Ultra và S21 Ultra. Ngay cả Galaxy S26 Ultra năm ngoái cũng chỉ có cụm camera lồi nhỏ.

Chính vì vậy, khi hình ảnh của dòng Galaxy S27 được Sonny Dickson công bố, thiết kế cụm camera đã tạo ra một làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Nhiều người đã bày tỏ sự không hài lòng về thiết kế mới, cho rằng nó giống với "khung camera lồi" trên các mẫu iPhone gần đây và mong muốn có một thiết kế camera ít lồi hơn.

Dĩ nhiên, Samsung có thể đang chuẩn bị cho một số bất ngờ bên dưới cụm camera lớn nhằm thuyết phục người dùng, như ống kính cải tiến hoặc khả năng tản nhiệt tốt hơn.