Lộ thông số Galaxy A58 có thể làm 'lu mờ' Galaxy S27

Những thông tin rò rỉ gần đây về dòng Galaxy A58 đang thu hút sự chú ý của người dùng, đặc biệt khi dòng Galaxy S27 cũng sắp ra mắt. Theo các nguồn tin mới nhất, Galaxy A58 sẽ được trang bị công nghệ sạc nhanh tương tự mẫu tiền nhiệm Galaxy A57, với khả năng hỗ trợ sạc lên đến 45W.

Bản kế nhiệm của Galaxy A57 sẽ ra mắt vào khoảng đầu năm sau ẢNH: CTV

Thông tin này được tiết lộ từ danh sách thiết bị có mã số SM-A5860 trong cơ sở dữ liệu của tổ chức chứng nhận C3 tại Trung Quốc. Điều đó có nghĩa Galaxy A58 có thể sạc nhanh hơn cả các mẫu cao cấp như Galaxy S26, vốn chỉ hỗ trợ sạc tối đa 25W. Mặc dù Samsung chưa chính thức xác nhận, nhưng việc giữ nguyên tốc độ sạc Galaxy A58 như phiên bản trước là điều hợp lý.

Pin Galaxy A58 sẽ tăng lên nhờ silicon-carbon?

Trong khi đó, thông tin về dung lượng pin của Galaxy A58 vẫn chưa được công bố. Hai mẫu Galaxy A5x trước đó đều trang bị pin 5.000 mAh, nhưng có khả năng mẫu mới sẽ sử dụng pin silicon-carbon với dung lượng cao hơn. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa các mẫu điện thoại có thể không quá lớn, khi thời gian sạc của Galaxy A57 gần như tương đương với Galaxy S26, ngay cả khi pin của Galaxy S26 nhỏ hơn.

Về mặt thiết kế và camera, Galaxy A58 có thể không mang lại nhiều cải tiến đáng kể. Thiết bị này dự kiến sẽ giữ nguyên hệ thống camera với camera chính 50 MP, camera siêu rộng 12 MP và camera macro 5 MP, khiến hiệu năng camera nhiều khả năng không có nhiều thay đổi so với bản tiền nhiệm.

Đối với giá bán, Galaxy A58 dự kiến được bán ở mức khởi điểm từ 649 USD đến 699 USD. Mặc dù mức giá này thấp hơn so với các mẫu cao cấp, nhưng nó có thể tạo ra sự cạnh tranh trực tiếp với Galaxy S26 FE, vốn ra mắt với giá 699 USD.

Cuối cùng, mặc dù thời gian sạc nhanh là một yếu tố quan trọng, dường như Samsung vẫn ưu tiên tốc độ sạc hơn là dung lượng pin. Thông tin này có thể khiến người dùng cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư vào Galaxy A58.