Samsung Galaxy S27 có pin lớn hơn nhưng chưa nâng công suất sạc có dây?

Theo chứng nhận quy định gần đây, dòng Galaxy S27 ra mắt vào đầu năm sau có thể vẫn giữ nguyên tốc độ sạc như các phiên bản Galaxy S20 trở đi. Cụ thể, chứng nhận từ UL Solutions (Demko) đã xác nhận rằng Galaxy S27 và S27+ sẽ không hỗ trợ sạc nhanh hơn so với Galaxy S26 và S26+.

Dòng Galaxy S27 không có sự khác biệt nào về tốc độ sạc so với tiền nhiệm, bao gồm cả Galaxy S27 Ultra ẢNH: KHƯƠNG NHA

Dữ liệu cho thấy, một số biến thể của Galaxy S27 (SM-S952U, SM-S952U1, SM-S952W, SM-S9520, SC-51H SM-S952Q, SM-S952Z) đều hỗ trợ nguồn 9V DC ở mức 2,77A, tương đương với khoảng 25W, con số tốc độ sạc tương tự như trên Galaxy S20 ra mắt năm 2020.

Đối với các mẫu cao cấp hơn như Galaxy S27 Pro và S27 Ultra, vốn dự kiến được trang bị viên pin 5.200 mAh và 2.700 mAh tương ứng, dữ liệu cho thấy các sản phẩm này đều hỗ trợ sạc nhanh 60W. Nếu thông số pin của các mẫu cao cấp hơn là chính xác, Galaxy S27 có thể trở thành một lựa chọn kém hấp dẫn hơn, đặc biệt khi so sánh với các sản phẩm cùng phân khúc như Pixel 11 và iPhone 17, vốn đều hỗ trợ tốc độ sạc nhanh hơn.

Nhiều người đặt dấu hỏi về sự xuất hiện của Galaxy S27

Với việc tốc độ sạc pin không có thay đổi, nhiều người đang đặt dấu hỏi về vai trò Galaxy S27 trong chiến lược của Samsung. Đối với một số người dùng, Galaxy S27 có thể là lựa chọn hợp lý nhờ mức giá phải chăng và kích thước nhỏ gọn. Tuy nhiên, nếu Samsung không mang đến những nâng cấp đáng kể, việc Galaxy S27 thu hút người mua sẽ trở nên khó khăn, đặc biệt khi sản phẩm dùng chung một thông số kỹ thuật quan trọng với Galaxy S20 đã lỗi thời.

Trong bối cảnh Samsung đang nỗ lực giảm thiểu tác động của tình trạng thiếu hụt chip, bao gồm cả việc cắt giảm sản xuất dòng Galaxy A, không ít người đang cảm thấy thắc mắc về vai trò của Galaxy S27, đặc biệt khi sản phẩm không mang lại đủ những nâng cấp cần thiết.