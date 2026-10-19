Samsung Galaxy A58 không có nâng cấp hệ thống camera?

Dòng Galaxy A của Samsung từ lâu được biết đến là dòng smartphone bán chạy nhất của hãng. Chính vì vậy, sự ra mắt của Galaxy A58 được nhiều người tiêu dùng mong đợi. Tuy nhiên, những thông tin rò rỉ gần đây về chiếc điện thoại tầm trung này đã khiến không ít người thất vọng.

Galaxy A58 sẽ có thiết lập camera giữ nguyên so với mẫu tiền nhiệm? ẢNH: SAMSUNG

Theo trang Galaxy Club của Hà Lan, Galaxy A58 sẽ không có bất kỳ nâng cấp nào cho hệ thống camera so với phiên bản tiền nhiệm Galaxy A57. Cụ thể, điện thoại sẽ vẫn được trang bị camera chính 50 MP, camera siêu rộng 12 MP và camera macro 5 MP. Đây là điều khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy không hài lòng, khi hệ thống camera của Galaxy A57 đã được đánh giá là "trung bình".

Samsung không muốn Galaxy A58 'làm khó' Galaxy S26 FE?

Mặc dù cảm biến chính 50 MP của Galaxy A58 không tệ, nhưng việc sử dụng camera macro đã trở thành một điểm yếu trong thiết kế của Samsung. Hầu hết các camera siêu rộng hiện nay đều có khả năng chụp ảnh macro tốt và việc trang bị một ống kính tele 3x đơn giản có thể đã giúp Galaxy A58 trở thành một lựa chọn hấp dẫn hơn. Có thể Samsung không muốn Galaxy A58 cạnh tranh trực tiếp với dòng Galaxy S26 FE, vì chất lượng camera của Galaxy A58 có thể quá gần với dòng cao cấp giá rẻ này.

Với hạn chế này của Galaxy A58, Galaxy A38 có thể trở thành lựa chọn tốt hơn cho những ai tìm kiếm sản phẩm có tỷ lệ giá/hiệu năng hợp lý. Theo thông tin rò rỉ, Galaxy A38 cũng sẽ sở hữu hệ thống camera tương tự như Galaxy A58, với camera chính 50 MP, camera siêu rộng 12 MP và camera macro 5MP, cùng camera selfie 12 MP.

Khi mà thị trường công nghệ đang gặp khó khăn về nguồn cung linh kiện, Samsung cũng không ngoại lệ. Công ty đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm chip, ảnh hưởng đến khả năng sản xuất điện thoại. Dự kiến, giá của Galaxy A58 có thể khởi điểm lên tới 799 USD, trong khi những dự đoán lạc quan nhất cũng chỉ ra mức giá khoảng 649 USD - một mức giá không hề thấp cho một chiếc điện thoại tầm trung.

Về thông số kỹ thuật, Galaxy A58 dự kiến sẽ tương tự như mẫu tiền nhiệm Galaxy A57, bao gồm màn hình 6,7 inch và pin 5.000 mAh. Nâng cấp duy nhất được mong đợi là chip Exynos 1780, phiên bản thế hệ tiếp theo của Exynos 1680.