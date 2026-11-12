Lộ trình đưa camera tele 200 MP lên smartphone của Apple và Samsung

Cuộc đua độ phân giải 200 MP đang dần vượt ra khỏi phạm vi camera chính để tiến sang hệ thống ống kính tele trên điện thoại thông minh cao cấp. Cả Samsung và Apple đều được cho là đang thử nghiệm công nghệ này nhằm nâng cấp khả năng chụp ảnh từ xa, dù hai hãng công nghệ vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về thời điểm thương mại hóa.

Vì sao người dùng phải chờ đến năm 2028 để có camera tele 200 MP?

Hiện tại, các báo cáo trong ngành đều chỉ ra năm 2028 là thời điểm tiềm năng để hai 'ông lớn' áp dụng camera tele 200 MP, tiếp nối thành công của các thương hiệu Trung Quốc trên thị trường. Dù Samsung có lợi thế đi trước khi từng ra mắt cảm biến tele ISOCELL HP9 200 MP vào tháng 6.2024, thế hệ Galaxy S27 sắp tới vẫn được dự báo giữ nguyên camera tele 50 MP, khiến Galaxy S28 Ultra trở thành ứng viên khả dĩ nhất.

Camera tele với cảm biến 200 MP sẽ ra mắt vào năm 2028? ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY FANS

Về phía Apple, nguồn tin từ chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station tiết lộ hãng đã đánh giá cảm biến 200 MP cho camera tele tiềm vọng từ tháng 4.2026 và khả năng thương mại hóa sẽ rơi vào năm 2028 thay vì 2027. Dự báo này cũng hoàn toàn trùng khớp với phân tích trước đó của ngân hàng Morgan Stanley gửi tới các nhà đầu tư, mở ra triển vọng trang bị cho các thế hệ iPhone Pro tương lai.

So với cảm biến truyền thống, camera tele 200 MP mang lại ưu thế lớn về độ linh hoạt và chi tiết khi cắt cúp khung hình ở các mức tiêu cự zoom trung gian. Điển hình như cảm biến ISOCELL HP9 với công nghệ ghép 16 điểm ảnh thành một (Tetra²pixel) không chỉ hỗ trợ chụp thiếu sáng tốt hơn mà còn cho phép zoom lên tới 12x sắc nét khi kết hợp với mô-đun tele quang học 3x.

Sự xuất hiện của camera tele 200 MP hứa hẹn sẽ giúp thu hẹp đáng kể khoảng cách về chất lượng giữa camera chính và các camera phụ trên điện thoại. Dẫu vậy, hiệu quả nâng cấp thực tế vẫn sẽ phụ thuộc chặt chẽ vào kỹ thuật quang học, kích thước cảm biến và thuật toán xử lý hình ảnh, thay vì chỉ dựa vào số lượng Megapixel đơn thuần.