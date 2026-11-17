Theo Sammy Fans, Samsung đang phát triển phiên bản nâng cấp đáng kể cho ứng dụng Expert RAW đi kèm giao diện One UI 9.5 nhằm mở rộng khả năng nhiếp ảnh di động. Theo bản tiền phát hành mà chuyên trang SamMobile tiếp cận được, ứng dụng này sẽ mang đến nhiều cải tiến cả về giao diện người dùng lẫn tính năng chuyên sâu.

Camera mẫu Galaxy S27 Ultra lộ loạt tính năng mới qua bản rò rỉ One UI 9.5

Hiện vẫn chưa rõ toàn bộ tính năng mới sẽ độc quyền cho dòng Galaxy S27 hay cũng hỗ trợ các mẫu smartphone cũ hơn như Galaxy S26. Tuy nhiên, ít nhất phần giao diện người dùng được thiết kế lại nhiều khả năng sẽ khả dụng trên mọi thiết bị tương thích.

Samsung Galaxy S27 Ultra sẽ có thêm loạt tính năng đáng giá cho camera ẢNH: CHATGPT

Về giao diện, Samsung bổ sung hai nút có thể lập trình chức năng nằm ở bên trái và bên phải nút chụp. Người dùng có thể gán nhanh các tác vụ như hẹn giờ chụp, tỷ lệ khung hình, khóa phơi sáng tự động hoặc biểu đồ độ sáng (histogram). Ngoài ra, biểu đồ histogram cho phép chạm vào để phóng to và xem tách biệt từng kênh màu, trong khi góc trên bên phải có thêm nút khóa thiết lập nhằm tránh chạm nhầm làm thay đổi thông số.

Về tính năng chụp, dải khẩu độ ảo được mở rộng từ mức giới hạn f/16 trước đây lên khoảng f/1.4 đến f/22, giúp ghi lại những bức ảnh có độ sâu trường ảnh lớn hơn. Ứng dụng cũng tích hợp chế độ chụp liên tiếp chuyên dụng, cho phép lưu tối đa 30 file hình ảnh dạng DNG RAW trước khi hệ thống tiến hành xử lý, đồng thời bổ sung tùy chọn điều chỉnh sắc thái màu (tint) trong mục cân bằng trắng.

Đáng chú ý, trang SamMobile còn phát hiện tùy chọn chống rung video nằm bên trong phần cài đặt của bản rò rỉ. Chi tiết này cho thấy ứng dụng Expert RAW nhiều khả năng sẽ được Samsung bổ sung chế độ quay video chuyên dụng trong tương lai.