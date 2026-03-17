Galaxy Z TriFold bất ngờ sớm 'kết thúc cuộc chơi'

Được ra mắt trước kỳ nghỉ Giáng sinh năm ngoái, Galaxy Z TriFold lên kệ lần đầu tiên tại Hàn Quốc. Sau đó, thiết bị này được phát hành tại một số quốc gia khác như Mỹ vào đầu năm nay. Tuy chỉ mới vài tháng kể từ khi ra mắt, Samsung được cho là đã bất ngờ đưa ra quyết định ngừng bán Galaxy Z TriFold.

Theo PhoneArena, một báo cáo đến từ Hàn Quốc cho biết Samsung sẽ ngừng bán Galaxy Z TriFold tại Hàn Quốc từ ngày 17.3, nhưng nhu cầu không phải là lý do chính cho quyết định này. Theo nguồn tin, Galaxy Z TriFold không được thiết kế để tạo ra doanh thu mà chỉ đơn giản nhằm "thể hiện năng lực công nghệ" của Samsung. Hơn nữa, chi phí sản xuất cao do giá linh kiện như DRAM, chip và bộ nhớ flash NAND tăng khiến công ty Hàn Quốc không thể thu được lợi nhuận đáng kể từ sản phẩm này.

Động lực nào giúp Galaxy Z TriFold xuất hiện

Sự xuất hiện của Galaxy Z TriFold được xem là câu trả lời của Samsung đối với Huawei, công ty đã ra mắt chiếc smartphone gập ba đầu tiên trên thế giới mang tên Mate XT vào năm 2024. Khác với các sản phẩm khác của Samsung, Galaxy Z TriFold chỉ được bán với số lượng hạn chế tại một số thị trường như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Mỹ.

Các báo cáo cho biết, chỉ có khoảng từ 3.000 đến 4.000 chiếc Galaxy Z TriFold được bán tại Hàn Quốc, trong khi trên toàn cầu vào khoảng 20.000 đến 30.000 chiếc. Con số này không đáng kể so với hơn 1 triệu đơn đặt hàng trước dành cho Galaxy Z Fold7 và Z Flip7.

Không chỉ dừng lại tại thị trường Hàn Quốc, hoạt động bán hàng của Galaxy Z TriFold tại các quốc gia khác cũng có thể giảm dần trong thời gian tới. Nhiều khả năng, việc bán hàng sẽ chấm dứt khi Samsung hết lượng hàng tồn kho hiện tại.

Trong khi tạm dừng phát triển điện thoại gập ba, Samsung đang chuẩn bị ra mắt ba mẫu smartphone gập mới, gồm Galaxy Z Flip8, Z Fold8 và một mẫu smartphone gập màn hình rộng hoàn toàn mới. Hiện vẫn chưa có thông tin nào về Galaxy Z TriFold2, nhưng với sự phổ biến và nhu cầu của người tiêu dùng, không có gì ngạc nhiên nếu sản phẩm này xuất hiện trên thị trường trong tương lai không xa.