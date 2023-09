Tính tới thời điểm hiện tại, đại đa số nhà sản xuất vẫn đang trung thành với điện thoại màn hình phẳng. Đây có thể là lựa chọn an toàn nhưng lại khó mang đến những trải nghiệm mới mẻ, khác biệt cho người dùng. Samsung đã chứng minh tư duy "nghĩ ngược, làm được" bằng việc khai phóng phân khúc điện thoại gập và không ngừng đẩy sản phẩm vượt qua những giới hạn với Galaxy Z Flip5 và Galaxy Z Fold5. Hai sản phẩm này không chỉ khác biệt so với phần còn lại của thị trường mà còn khác biệt hẳn so với các thế hệ gập tiền nhiệm. Hàng loạt xu hướng công nghệ đã gập mở ra theo hành trình của bộ đôi mới này.

Galaxy Z Flip5, mảnh ghép hoàn hảo cho Gen Z

Với người dùng trẻ yêu thích sự năng động, tiện lợi, Galaxy Z Flip5 thực sự mở ra phong cách sống mới với thiết kế nhỏ gọn vừa túi của mình. Khi gập lại, chiếc điện thoại này nằm gọn hoàn toàn trong lòng bàn tay, dễ dàng bỏ vào túi quần hay các mẫu túi xách mini đang được xem là xu hướng hiện nay.

Galaxy Z Flip5 là bạn đồng hành tuyệt vời cho các cộng đồng nhỏ yêu du lịch, nhảy đường phố, thời trang... vì rất tiện để mang đi bất cứ đâu

Bản lề Flex gập không kẽ hở cũng là bước đột phá của Galaxy Z Flip5 so với thế hệ tiền nhiệm. Với bản lề này, máy không chỉ đạt đến độ hoàn mỹ cao mà còn hạn chế tối đa bụi bẩn và các tác nhân gây hại cho màn hình bên trong. Quan trọng hơn, khả năng gập 180 độ biến chiếc điện thoại này thành một giá đỡ linh hoạt.

Người dùng có thể đặt để điện thoại ở bất cứ đâu, dễ dàng tập nhạc mà không cần giá đỡ, xem video hoặc stream nhạc rảnh tay

FlexCam là một trải nghiệm độc đáo của riêng người dùng Galaxy Z Series. Nó cho phép người dùng selfie chất lượng cao bằng camera sau 12MP, đi kèm công nghệ xử lý AI tối tân mà không cần mở điện thoại. Các nhà sáng tạo nội dung trẻ có thể tạo ra các video độ nét cao và màu sắc sống động, kiểm soát sáng tạo với các góc quay độc lạ.

Màn hình ngoài đa năng Flex Window của Galaxy Z Flip5 hiện là màn hình ngoài lớn nhất thị trường hiện nay. Người dùng có thể kiểm tra thông báo email, tin nhắn, mạng xã hội, thời tiết, điều hướng âm nhạc, trả lời cuộc gọi, thanh toán một chạm qua màn hình này mà không cần mở máy.

Đa nhiệm tối ưu, "cân" mọi tác vụ cùng Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Fold5 là thiết bị độc đáo trên thị trường với thiết kế đối xứng, gập mở như một cuốn sách. Bản lề Flex cho phép thiết bị duy trì hình dạng như điện thoại thông thường ở chế độ gập và trở thành máy tính bảng khi mở ra.

Ưu điểm dễ nhận thấy nhất là người dùng sẽ có một màn hình siêu lớn để làm việc, đa nhiệm, giải trí và dễ dàng gập gọn để mang đi khi công tác, du lịch

Tuy nhiên, đó chưa phải là trải nghiệm vượt trội duy nhất. Bộ xử lý của thiết bị là Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform dành cho Galaxy, không chỉ mạnh mẽ mà còn được tối ưu hóa riêng cho dòng sản phẩm của Samsung. Nhờ đó, người dùng có thể thoải mái làm việc, chơi game, xử lý đồ họa trên Galaxy Z Fold5 mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Ngoại trừ Galaxy Z Fold5, trên thị trường hiếm có thiết bị nào mang đến được một màn hình cực đại lên đến 7.6 inch, độ phơi sáng lên đến 1.750 nit, hiển thị nội dung sắc nét và rõ ràng ở mọi điều kiện ánh sáng. Người dùng sẽ nhận thấy rõ sự khác biệt của màn hình Galaxy Z Fold5 khi xem phim, lướt TikTok trên sân thể thao đầy nắng gắt.

Dân thiết kế đồ họa có thể xem, chỉnh sửa hình ảnh, video với màu sắc đặc biệt chính xác trên màn hình này

Galaxy Z Fold5 cũng là thiết bị hiếm hoi được tối ưu hóa cho mục đích đa nhiệm. Samsung cung cấp hàng loạt công cụ như kéo và thả nội dung giữa hai nửa màn hình, tương tác với siêu bút S Pen, cửa sổ dạng ẩn và thanh công cụ linh hoạt... để người dùng tối ưu hóa năng suất làm việc.

Siêu bút S Pen mở ra tiềm năng sáng tạo không giới hạn cho các nhà sáng tạo nội dung và thiết kế đồ họa

Những khác biệt của Galaxy Z Series thế hệ thứ 5 đã tạo nên bản sắc riêng cho bộ đôi này trên thị trường, khiến chúng trở thành những lựa chọn mang tính ưu tiên của người dùng khi chọn mua điện thoại mới.