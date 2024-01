Game thủ không còn hứng thú mua trò chơi điện tử

Theo GearRice, điều này phản ánh xu thế của công nghệ hiện nay khi mà người dùng đang sống trong thời đại đăng ký, nơi họ trả phí hàng tháng để xem phim, nghe nhạc, đọc sách và tất nhiên cả thưởng thức trò chơi điện tử. Thay vì trả tiền để sở hữu một trò chơi như Assassin's Creed Mirage, Avatar Frontiers of Pandora hay Prince of Persia The Lost Crown, họ cảm thấy thoải mái hơn với đăng ký và trả phí hàng tháng để tiếp cận các tính năng mới và chơi chúng.



Việc mua các đĩa CD/DVD game không còn phổ biến trong game thủ nữa GEARRICE

Vị quản lý của Ubisoft cho biết, khi người chơi trở nên thoải mái hơn, việc chơi game trở nên thú vị hơn. Họ có thể chơi ở mọi nơi và duy trì tiến trình chơi ngay cả khi họ tạm thời xóa chúng khỏi thiết bị.

Chính vì những gì xảy ra, Ubisoft dần ít phát hành các trò chơi điện tử truyền thống hơn. Thống kê từ tháng 10.2023 đến tháng 1 năm nay, Ubisoft chỉ phát hành ba trò chơi trên thị trường (AC Mirage, Avatar và Prince of Persia), và khách hàng phải trả gần 300 EUR để mua những phiên bản hoàn chỉnh nhất. Trong khi đó, chi phí để trả cho dịch vụ Ubisoft+ trong cùng khoảng thời gian chỉ là 75 EUR.

Dẫu vậy, sử dụng dịch vụ đăng ký cũng có những nhược điểm mà người chơi cần biết, đặc biệt là chi phí sẽ tích lũy theo thời gian và phụ thuộc nhiều vào các chính sách điều chỉnh tăng giá mà các dịch vụ đưa ra. Đó cũng là điều đã và đang xảy ra với các dịch vụ nhạc hay phim ảnh.