Năm 2020 là một năm phát triển mạnh mẽ của thể loại kinh dị với nhiều tựa game được giới phê bình đánh giá cao kể cả những phần tiếp theo của loạt game kinh dị nổi tiếng và những tựa game mới ra lò. Dưới đây là 10 game kinh dị hay nhất năm 2020 được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

Amnesia: Rebirth

Frictional Games được cho là đã hồi sinh thể loại kinh dị khi vào năm 2010, Amnesia: The Dark Descent ra mắt vào thời điểm nhiều nhà phát triển quay lưng với thể loại này, biến một số tựa game lớn nhất của thể loại kinh dị trở nên lai tạp với các kiểu game bắn súng hành động.

10 năm sau, Frictional tiếp tục ra mắt phần tiếp theo Amnesia: Rebirth với sự thay đổi bối cảnh lâu đài tăm tối thành nhiều môi trường đa dạng hơn. Nhân vật chính Tasi khám phá một sa mạc rực rỡ, hang động, tàn tích và các địa điểm khác trên thế giới

Giống như phần trước, Amnesia: Rebirth không chỉ dùng những chiêu trò hù dọa thường thấy mà thay vào đó là một game thực sự đáng sợ từ đầu đến cuối. Amnesia: Rebirth chứng minh rằng Frictional vẫn có thể mang đến trải nghiệm chơi game kinh dị hàng đầu.

Carrion

Hầu hết các game kinh dị làm cho người chơi hoàn toàn không có khả năng phòng thủ trước kẻ thù khi chỉ có rất ít hoặc không có phương tiện tự vệ. Tuy nhiên trong Carrion thì ngược lại, người chơi đảm nhận vai trò của quái vật. Người chơi điều khiển một khối máu đỏ khổng lồ có thể thay đổi hình dạng và di chuyển xung quanh bằng các xúc tu. Sinh vật này có khả năng kiểm soát tâm trí con người, khiến họ chống lại nhau như và nó có thể dễ dàng tóm lấy mắt cá chân của họ, đập họ thành những mảnh vỡ trên trần nhà.

Kiểu kinh dị ngược đời độc nhất vô nhị của Carrion đáng để thử đối với những game thủ yêu thích thể loại kinh dị muốn tìm kiếm điều gì đó khác biệt một chút.

The Coma 2: Vicious Sisters

The Coma 2: Vicious Sisters có thể không phải là game kinh dị nổi tiếng nhất ra mắt vào năm 2020, nhưng chắc chắn là một trong những game đáng để thử. Trong The Coma 2, người chơi sẽ vào vai Mina Park bị truy đuổi bởi một sinh vật lạ trông giống như một trong những giáo viên của cô.

Giống như nhiều tựa game kinh dị-sinh tồn khác, việc giải câu đố là yếu tố chính của The Coma 2. Ngoài ra người chơi phải học cách di chuyển không gây tiếng động, thu thập tài nguyên và chế tạo các vật phẩm nếu họ hy vọng sống sót trong trò chơi.

The Last Of Us 2

Bản gốc Last of Us được coi là một trong những trò chơi hay nhất trong thế hệ của nó, và vì vậy, game thủ kỳ vọng rất cao vào The Last of Us 2 . Mặc dù một số câu chuyện nhất định không làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng không thể phủ nhận đây một trong những tựa game có âm thanh kỹ thuật và đẹp nhất từng được sản xuất, ngay cả khi đối mặt với các tựa game thế hệ tiếp theo.

The Last of Us 2 là game kinh dị được đánh giá cao nhất trong danh sách này, cũng như là game có điểm đánh giá phê bình cao nhất. Trong The Last of Us 2 người chơi cố gắng sống sót khi chống lại những sinh vật khủng khiếp như Clickers, đồng thời người chơi cũng gặp phải những mối đe dọa mới như Rat King ghê rợn. Một số đoạn phim cắt cảnh của The Last of Us 2 được cho là đáng sợ và dữ dội nhất từ trước đến nay.

Thật hiếm có một trò chơi kinh dị nào có được sự chú ý như The Last of Us 2. Giành được nhiều giải thưởng tại sự kiện The Game Awards 2020 , The Last of Us 2 là một trong những trò chơi ấn tượng nhất của năm 2020 và dễ dàng trở thành một trong những tựa game kinh dị hay nhất của năm.

Murder House

Studio phát triển game chỉ có một người Puppet Combo đã mang đến trải nghiệm kinh dị đặc biệt thu hút những lứa game thủ quen thuộc với các trò chơi kinh dị trên PS1. Một trong những dự án mới nhất của Puppet Combo - Murder House cũng là một trong những dự án hay nhất của anh ấy.

Trong game, người chơi khám phá ngôi nhà bỏ hoang của Anthony Smith, một kẻ giết người hàng loạt khét tiếng được gọi là Easter Ripper. Theo phong cách của các trò chơi kinh dị thời PS1 như Resident Evil và Silent Hill, lối chơi của Murder House hẳn sẽ quen thuộc với những người yêu thích kiểu game kinh dị sinh tồn cổ điển.

Phasmophobia

Tựa game Phasmophobia đã trở thành một trong những game kinh dị hàng đầu trong mùa Halloween này. Phasmophobia nhanh chóng trở thành một trong những tựa game phổ biến nhất dành cho những streamer muốn bắt kịp xu hướng chủ đề Halloween.

Về mặt kỹ thuật vẫn còn trong giai đoạn khởi đầu, có một số khía cạnh của Phasmophobia vẫn còn chưa hoàn hảo, nhưng khái niệm game săn ma co-op rất thú vị. Phasmophobia được cập nhật nội dung mới thường xuyên, vì vậy nếu Phasmophobia có thể duy trì số lượng game thủ của mình thì không có lý do gì nó không trở thành một trong những trò chơi kinh dị hàng đầu của năm 2021.

Resident Evil 3

The Resident Evil 2 remake đã rất thành công trong năm 2019 vì vậy áp lực là điều không thể tránh khỏi đối với Resident Evil 3 remake. Mặc dù không đạt được thành công vang dội như The Resident Evil 2 remake nhưng đây vẫn là một game kinh dị chất lượng cao, đưa cuộc đấu tranh của Jill Valentine chống lại quái vật Nemesis lên các tiêu chuẩn hiện đại. Với lối chơi kinh dị-sinh tồn cổ điển và đồ họa ấn tượng, Resident Evil 3 remake không cần bàn cãi đối với những game thủ yêu thích tựa game kinh dị lâu đời của Capcom và những người đam mê game kinh dị nói chung.

Cần lưu ý rằng khi mua Resident Evil 3 remake , game thủ không chỉ sở hữu phần chơi đơn trong trò chơi cơ bản mà còn có quyền truy cập vào phần chơi nhiều người của Resident Evil: Resistance. Resident Evil: Resistance là một thử nghiệm thú vị của Capcom.

Visage

Khi nói đến game kinh dị thì không nhắc đến Visage là một thiếu sót. Lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh dị P.T. của Hideo Kojima, Visage có bối cảnh ngôi nhà ma ám lạnh thấu xương. Cảnh mở đầu dữ dội của Visage dẫn một câu chuyện trong đó một người đàn ông giết cả gia đình anh ta, và sau khi khiến người chơi hứng chịu tội ác đó, họ được giao nhiệm vụ điều tra một ngôi nhà bị ma ám. Ngôi nhà rùng rợn của Visage khiến nhân vật bị ảo giác và trải qua một số khoảnh khắc đáng lo ngại.

Visage không chỉ là một trong những game kinh dị hay nhất và đáng sợ nhất năm 2020, mà nó còn được cho là một trong những game kinh dị đáng sợ nhất từng được sản xuất.

The Walking Dead: Saints And Sinners

Khi nói đến khái niệm thực tế ảo và kinh dị kết hợp hoàn hảo với nhau, không tựa game nào vượt qua được The Walking Dead : Saints and Sinners theo đó được cho là tựa game zombie trên nền tảng VR hay nhất được tạo ra cho đến nay.

Trong The Walking Dead: Saints and Sinners người chơi chiến đấu theo cách của họ chống lại đám zombie trong khi tìm kiếm nguồn cung cấp và chế tạo vũ khí. Con người trong The Walking Dead: Saints and Sinners gây ra nhiều mối đe dọa, nếu không muốn nói là nhiều hơn những thây ma, dẫn đến nhiều cuộc chạm trán căng thẳng khiến người chơi phải đổ mồ hôi.

Kết hợp tất cả những điều này với các điều khiển chuyển động được thiết kế để khiến việc tiêu diệt thây ma trở nên thú vị nhất có thể. Rõ ràng The Walking Dead: Saints and Sinners vừa là một game VR nổi bật vừa là một game kinh dị hay trong năm 2020.

Zombie Army 4: Dead War

Rebellion Developments có thể được biết đến nhiều nhất với các trò chơi Sniper Elite , nhưng hãng cũng đã ra mắt một số tựa game có chủ đề kinh dị đặc biệt là series Zombie Army.

Phần mới nhất trong loạt game Zombie Army 4: Dead War đã được ra mắt vào đầu năm nay. Đây là một trò chơi tuyệt vời khi chơi với bạn bè, Zombie Army 4: Dead War mang đến nhiều pha hành động tiêu diệt zombie co-op không nên bỏ qua.

Trong danh sách 10 game kinh dị hay nhất năm 2020 kể trên, bạn yêu thích tựa game nào nhất? Hãy chia sẻ với chúng tôi tại phần bình luận nhé!