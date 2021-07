Các game nhập vai có cốt truyện hay nhất trên PC (Phần 1)

Bạn có quyền tự do lựa chọn đánh bại các con quái thú này hoặc được thả chúng đi trong game, điều này có thể ảnh hưởng đến cục của trò chơi. Undertale là một trải nghiệm mê hoặc từ đầu đến cuối.

Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi nhân vật chính của Fallout: New Vegas bị bỏ lại trong sa mạc Mojave. Anh quyết tâm đối đầu với những tên cướp đã làm điều này với anh và lấy lại chip Bạch kim. Đây là cảnh mở màn giới thiệu cốt truyện của Fallout: New Vegas. Bối cảnh diễn ra ở khu vực New Vegas thời hậu tận thế. Đó là một câu chuyện quá đỉnh khi một người giao hàng đối đầu với một tên cướp, nhưng đây không phải là người nhân viên chuyển phát bình thường.

Mặc dù The Elder Scrolls V: Skyrim chứa một loạt các nhiệm vụ phụ đa dạng, nhưng câu chuyện chính lại không giống với trò chơi The Elder Scrolls thứ 3. Bản chất không khí của Skyrim là một cải tiến so với Morrowind, nhưng độ dài của câu chuyện chính lại ngắn so với phần trước của nó. The Elder Scrolls III: Morrowind xảy ra ở vùng Morrowind và xoay quanh The Tribunal, những sinh vật giống như thần đã phủ bóng lên khu vực này.