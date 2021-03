Fallout 5 dự kiến sẽ có nhiều đột phá so với các bản tiền nhiệm

Tương lai của loạt game Fallout hiện vẫn chưa rõ ràng. Fallout 76 đã sử dụng công thức Fallout và biến nó thành một trải nghiệm nhiều người chơi, nhưng bản này đã "khiến rất nhiều người thất vọng”. Tuy nhiên, Fallout 5 có thể có tương lai tốt hơn so với Fallout 4 hoặc Fallout 76.

Hai tựa game Fallout gần nhất do Bethesda sản xuất đã làm nhiều người hâm mộ thất vọng tràn trề, đặc biệt là Fallout 76 . Việc Fallout 76 được công bố tại E3 2018 khiến một số người suy đoán rằng việc công bố đồng thời với The Elder Scrolls 6 trong cùng một sự kiện là để làm chệch hướng sự chú ý và những lời chỉ trích tiềm ẩn. Nhiều người hâm mộ đã thất vọng khi thấy một tựa game chơi đơn chuyển thành một tựa game nhiều người chơi thay vì một câu chuyện và trải nghiệm chơi đơn mới. Tồi tệ hơn, việc phát hành Fallout 76 đã gặp phải nhiều sự cố. Mặc dù Bethesda đã gặp phải nhiều sự cố trong quá khứ như đối với Skyrim nhưng sự cố khi ra mắt của Fallout 76 đã gặp phải phản ứng dữ dội đặc biệt, làm tăng thêm những lời chỉ trích liên quan đến cốt truyện hơn là tính năng nhiều người chơi.

Fallout 4 được đón nhận tốt hơn, tuy nhiên không phải là không có những lời chỉ trích. Được phát hành gần 4 năm sau Skyrim , Fallout 4 được kỳ vọng có một bước tiến mới trên các dòng máy chơi game thế hệ tiếp theo cũng như kỳ vọng được đặt ra cực cao sau thành công vang dội của The Elder Scrolls 5, vốn đã bán được hơn 20 triệu bản sau ba năm ra mắt chính vì vậy một số lỗi xảy ra bị “soi” hơn bình thường.

Bethesda hiện đang phát triển tựa game khoa học viễn tưởng mới Starfield, được coi là tựa game mới đầu tiên của studio trong hơn hai thập kỷ. Cho đến nay vẫn chưa có nhiều thông tin được tiết lộ về Starfield, nhưng dự kiến là một game nhập vai khoa học viễn tưởng thế giới mở cho phép người chơi du hành giữa nhiều hành tinh. The Elder Scrolls 6 sẽ không phát hành cho đến khi Starfield ra mắt, như vậy có nghĩa là Starfield sẽ phát hành vào một thời điểm nào đó trong hai năm tới. The Elder Scrolls 6 được dự kiến có thể ra mắt sớm nhất vào khoảng năm 2026, và như vậy Fallout 5 còn rất lâu nữa.

Tuy nhiên, đây có thể là lợi thế của Fallout 5. Một tựa game mới như Starfield có thể mang đến cho Bethesda một cơ hội lớn và hiếm hoi để thử nghiệm với một tựa game ít rủi ro hơn so với một trong những thương hiệu hàng đầu của nó. Nếu Starfield thành công đáng kể so với các game nhập vai thế giới mở góc nhìn thứ nhất khác của Bethesda, thì The Elder Scrolls 6 có thể là một cơ hội tuyệt vời để studio áp dụng những kinh nghiệm từ Starfield.