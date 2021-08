Các game nhập vai có cốt truyện hay nhất trên PC (Phần 2)

Dưới đây là danh sách các tựa game nhập vai có cốt truyện hay nhất.

Một lần nữa, người chơi vào vai Chỉ huy Shepard, người cần tập hợp một đội tinh nhuệ để đối đầu với một kẻ thù khó đoán. Người chơi có thể tối đa 12 người bạn đồng hành tùy theo lựa chọn trong game.

Điểm mạnh của Star Wars : Knights of the Old Republic nằm ở cốt truyện chuyên sâu mang đến cho người chơi các lựa chọn đối thoại thay đổi kết cục của game. Bạn phải đối đầu với Darth Malak, một Sith Lord đang chuẩn bị chiếm lấy thiên hà. Câu chuyện của Star Wars: Knights of the Old Republic tràn ngập những cú bẻ lái bất ngờ, khiến nó trở thành một trong những game hay nhất trong lịch sử game nhập vai.