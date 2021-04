Phim tài liệu Dota 2 sắp phát sóng trên Netflix

Gần đây Netflix liên tục chuyển thể nội dung game và đưa chúng lên màn ảnh lớn và nhỏ. Một số bộ phim được chuyển thể từ các tựa game nổi tiếng bao gồm Assassin's Creed Devil May Cry và The Division. Tuy nhiên, hãng hiện cũng đang tìm cách tận dụng bản chuyển thể Dota 2 , Dota: Dragon 's Blood khi việc tái phát hành bộ phim tài liệu năm 2014.

Bộ phim tài liệu được phát lần này trên Netflix tập trung vào những ngày đầu của Dota 2. Trong đó câu chuyện dẫn dắt theo chân 3 tuyển thủ chuyên nghiệp tại giải The International 2011, giải đấu lớn đầu tiên do Valve tổ chức. Giải đấu gồm 16 đội Dota từ khắp nơi trên thế giới với tổng giải thưởng 1,6 triệu USD và giải nhất lên đến 1 triệu USD, đây là một trong những giải thưởng lớn nhất vào thời điểm đó.

Tuyển thủ Danil "Dendi" Ishutin của đội Na'Vi, Benedict Lim "hyhy" Han Yong của Scythe Gaming và Clinton "Fear" Loomis của Online Kingdom là ba nhân vật được nhắc đến trong bộ phim tài liệu. Đề cập đến những thành công và thất bại của họ tại The International 2011, bộ phim cũng nhắc đến những điều mà eSport đã đem đến cho cuộc sống cá nhân của họ.

Tuy nhiên, còn một thể loại mà Netflix cực kỳ thành công là phim tài liệu. Hệ thống phát trực tuyến khổng lồ có một trong những thư viện phim tài liệu lớn nhất và đa dạng nhất từ các chủ đề như tội phạm, tiểu sử, chính trị và thể thao . Tùy thuộc vào sự thành công của bộ phim Free to Play có thể mở ra cánh cửa cho nhiều phim tài liệu về game hơn xuất hiện. Các dịch nền tảng khác cũng rất muốn có phim tài liệu về game. Amazon Prime Video hiện có King of Kong: A Fist Full of Quarters và Indie Game: The Movie trong khi Console Wars có trên Paramount Plus.