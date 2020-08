Nhạc của Eminem sẽ xuất hiện trong EA Sports UFC 4

Các nghệ sĩ chính khác trong nhạc nền EA Sports UFC 4 là Run The Jewels và Stormzy. Bài "goonies vs. E.T." và "holy calama***" của Run The Jewels có mặt khiến bộ đôi hip hop trở thành nghệ sĩ duy nhất được có nhạc xuất hiện trong game 2 lần. "Audacity" (ft. HEADIE ONE) của Stormzy cũng nằm trong danh sách nhạc game, khiến nó trở thành bài hát được yêu thích nhất đối với các tựa game thể thao sau khi xuất hiện trong đoạn giới thiệu trò chơi NBA 2K21 mới.