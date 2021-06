Những hạn chế của Ghost of Tsushima mà Sucker Punch nên khắc phục trong Ghost of Ikishima

Hầu hết các game thủ sẽ đồng ý rằng Ghost of Tsushima là một tựa game tuyệt vời trên nhiều phương diện. Cốt truyện sâu sắc, đồ họa tuyệt đẹp và âm đỉnh cao, gameplay hấp dẫn và thế giới mở mang đến những khám phá không biết chán. Tuy nhiên, không có game nào là thực sự hoàn hảo, và Ghost of Tsushima cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên có những nhược điểm của Ghost of Tsushima mà nhà phát triển nên cân nhắc khắc phục trong Ghost of Ikishima.

May mắn thay, nhà phát triển Sucker Punch có thể có cơ hội khắc phục một số vấn đề tồn đọng của game thông qua Ghost of Ikishima. Giống như Spider-Man: Miles Morales , tựa game tin đồn này có thể sẽ là một trải nghiệm nhỏ hơn, thu hẹp khoảng cách giữa phần gốc và phần tiếp theo. Một bản mở rộng độc lập, người chơi có thể khám phá và chiến đấu qua một hòn đảo nhỏ hơn, có nhiều niềm vui như họ đã làm trong trò chơi đầu tiên. Tuy nhiên, nếu Sucker Punch cải thiện một số khía cạnh thì Ghost of Ikishima có thể còn đáng nhớ hơn người tiền nhiệm của nó.

Thế giới mở nhỏ hơn

Ghost of Tsushima có thế giới mở giống như Breath of the Wild và nó dẫn đến một mức độ tự do ấn tượng. Bạn có thể đi bất cứ nơi nào trên thế giới và hoàn thành nhiệm vụ theo ý muốn là một niềm vui. Mặc dù nó có hình ảnh tuyệt đẹp nhưng không khỏi gây cảm giác trống rỗng. Điều này thể hiện rõ ràng nhất trong các tòa nhà cằn cỗi, vì về cơ bản chúng hoàn toàn giống nhau. Mặc dù có độ chính xác lịch sử đáng ngưỡng mộ, nhưng việc chiến đấu tại các tòa nhà có cảm giác được sao chép sẽ kém thú vị hơn rất nhiều.

Phần tiếp theo được kỳ vọng đem đến nhiều kẻ thù hơn và bối cảnh khác nhau, thay đổi nhỏ này sẽ làm cho thế giới sống động hơn. Mặc dù các cánh đồng mênh mông là một cảnh tượng tuyệt đẹp trong một số lần xem đầu tiên, nhưng những người đã chơi trong thời gian dài có thể sẽ cảm thấy nhàm chán. Mặc dù Ghost of Ikishima hoàn toàn nên có một vài khu vực mở để làm tăng thêm vẻ hùng vĩ của thế giới mở, tuy nhiên một số khu vực có bản đồ nhỏ hơn có thể giúp ích.

Bổ sung phần kết game

Việc game thủ có thể mở khóa hàng loạt vật phẩm và nâng cấp trong Ghost of Tsushima đã mang đến cho nhân vật chính sức mạnh bá đạo. Chính vì vậy người chơi có thể dễ dàng hạ gục các con boss cấp cao, kết thúc cuộc đấu tay đôi đầy thử thách chỉ trong vài giây. Tương tự như vậy, toàn bộ căn cứ có thể được dọn sạch trong vài giây, không kẻ thù nào có cơ hội chống lại nhân vật chính.

Mặc dù có được một nhân vật chính mạnh mẽ là một niềm vui, nhưng không có thử thách thực sự lại là một nhược điểm của game. Như vậy, việc tạo ra một số trùm cuối thích hợp cho Ghost of Ikishima sẽ giúp cho game bớt nhàm chán. Có thể xuất hiện những kẻ thù khó hơn Khotun Khan, và người chơi chỉ có thể tiêu diệt hắn nếu họ đã nâng cấp tối đa, áo giáp và vũ khí của mình. Những trận chiến cuối cùng này về cơ bản có thể được coi như Valkyrie trong God of War, với thử thách cuối game tùy chọn. Mặc dù câu chuyện chính và nội dung phụ thông thường không quá khó, nhưng nếu có tùy chọn này sẽ giúp Ghost of Ikishima trở nên hoàn thiện hơn.