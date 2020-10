Riot Games công bố kế hoạch tổ chức giải đấu Valorant tại Đông Nam Á

Trong một thông cáo báo chí được chia sẻ với ONE Esports, Riot nói rằng những giải đấu khu vực sẽ tạo cơ hội cho những người chơi trên khắp Đông Nam Á, Đài Loan và Hồng Kông. Điều này giúp họ có thể bắt đầu xây dựng kế hoạch thi đấu và tạo nên thành tích với Valorant

Công ty cũng đã chỉ định các đối tác sẽ tổ chức các giải đấu thể thao điện tử và đoàn thể thao ở Singapore , Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Đài Loan và Hồng Kông:

- Mineski Philippines cho Philippines Esports

- Mineski Philippines và AcadArena là hai nhà tổ chức riêng biệt cho Philippines Collegiate

- Công ty trò chơi cho Thể thao điện tử và Cộng đồng Malaysia và Thể thao điện tử Singapore

- PGL và Eliphant cho Singapore Collegiate

- Talon cho Esports và Collegiate Hồng Kông và Đài Loan Esports

- Taiwan Mobile và TeSL cho Taiwan Collegiate

- ESL cho Thể thao và Đại học Thái Lan

- ONE Up for Indonesia Esports and Collegiate

”Người chơi đã hỏi và chúng tôi rất vui được trả lời. Ở Đông Nam Á, sự mong muốn dành cho thể thao điện tử Valorant là rất lớn và chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với các tổ chức thể thao điện tử hàng đầu trong khu vực để giới thiệu những đỉnh cao mới của lối chơi cạnh tranh cho khu vực." Chris Trần, Trưởng bộ phận Esports tại Riot Games Đông Nam Á, Đài Loan và Hồng Kông.

Các đối tác tương tự cũng sẽ tổ chức các cuộc thi First Strike khu vực của Riot tại các khu vực tương ứng. Đối với việc đăng ký, các trang đăng ký đã được liên kết cho mỗi quốc gia.

Mineski sẽ tổ chức các cuộc thi cho Philippines, ESL sẽ tổ chức các cuộc thi cho Thái Lan, ONE Up tổ chức các cuộc thi cho Indonesia. Với Gaming Company sẽ tổ chức các cuộc thi cho Singapore và Malaysia. Cuối cùng, Talon sẽ tổ chức các cuộc thi cho Đài Loan và Hồng Kông.

Việc đăng ký eSports Valorant tại Philippines, Thái Lan và Indonesia bắt đầu vào ngày 14/10, trong khi Singapore và Malaysia vào ngày 17/10. Đài Loan và Hồng Kông sẽ bắt đầu đăng ký vào ngày 1/11.