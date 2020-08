Thực hư việc PUBG và PUBG Mobile chính thức bị cấm cửa tại Ấn Độ

Phiên bản PUBG PC được phát triển bởi công ty Hàn Quốc (không liên quan Trung Quốc ), trong khi phiên bản Mobile lại do công ty Tencent của Trung Quốc phát hành. Tính đến lúc này, đã có nhiều ứng dụng từ Trung Quốc nằm trong danh sách cấm như Tik tok, UC Browser và hơn 200 ứng dụng khác. Lệnh cấm được đưa ra với lý do bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh và trật tự tại Ấn Độ. Hiện tại, khi luồn sóng tẩy chay Trung Quốc ngày càng mạnh mẽ, PUBG Mobile rất có khả năng sẽ chia tay quốc gia Nam Á này.