Top game PC đỉnh cao dự kiến ra mắt trong năm 2022

Những tựa game PC sắp ra mắt trong năm 2021 đều đã được xác định, một số có thể chưa có ngày tháng chính thức, nhưng các tựa game như như Halo Infinite và Resident Evil 8 sẽ ra mắt trong năm nay. Ngoài ra còn có rất nhiều tựa game khác có thể sẽ ra mắt vào năm 2021 nhưng bạn biết không, năm 2021? Về cơ bản đó là tin cũ rồi. Hãy bắt đầu năm nay đầy tham vọng hơn một chút bằng cách bỏ qua các trò chơi của năm 2021 và xem xét những gì năm 2022 mang lại.

Ark 2

Nhà sản xuất: Studio Wildcard

Đã được đặt tên là Ark 2: The Past & The Furious, phần tiếp theo của trò chơi sinh tồn khủng long này có sự tham gia của Vin Diesel, người cũng nhận danh hiệu "Chủ tịch Sáng tạo" tại Studio Wildcard. Điều đó có khả năng là anh ấy đang cố gắng tìm ra cách đưa ô tô vào Ark 2.

Hiện chưa có nhiều thông tin về phần tiếp theo này, nhưng có vẻ như nó sẽ giống với Ark gốc. Các nhà phát triển đã xác nhận đây là một "dòng game sandbox trực tuyến nhiều người chơi thế hệ tiếp theo". Có lẽ nó sẽ có một chiến dịch hoàn toàn riêng biệt theo sau nhân vật Santiago của Diesel? Chúng ta sẽ phải chờ xem — và xem loạt phim hoạt hình Diesel cũng sẽ tham gia sẽ ra mắt vào mùa xuân năm 2022.

Pragmata

Nhà sản xuất: Capcom

Pragmata, hay "Trò chơi du hành vũ trụ của Capcom" đã ra mắt với một đoạn trailer khó hiểu tại sự kiện PlayStation tháng 6.2020 của Sony. Ban đầu, nó trông giống như một trò chơi Kojima, một phần tiếp theo bất ngờ của Death Stranding, nhưng đó là một thứ hoàn toàn mới từ Capcom. Một nhân vật trong bộ đồ không gian và đội mũ bảo hiểm khoa học viễn tưởng đi xuống một con phố bỏ hoang của thành phố và sử dụng một số công nghệ tuyệt vời để xem ảnh ba chiều của những người đã ở đó trước đây. Có một cô bé, một vệ tinh đâm vào thành phố, và sau đó họ đang ở trên mặt trăng(!?).

Không biết chuyện quái gì đang xảy ra trong Pragmata, nhưng game thủ hy vọng nó sẽ trở thành một trò chơi thực sự và ra mắt vào năm 2022, không giống như Deep Down, một đoạn trailer gây choáng váng của Capcom khi PS4 ra mắt. Pragmata đã được công bố sẽ ra mắt trên PS5, nhưng với thành công của Capcom với các trò chơi như Monster Hunter: World trên PC, một bản phát hành PC của Pragmata dường như không thể tránh khỏi, mặc dù nó có thể rơi vào năm 2023.

Destiny 2: Lightfall

Nhà sản xuất: Bungie

Lightfall sẽ làm tròn một bộ ba bản mở rộng, sau Beyond Light của năm ngoái và The Witch Queen năm nay, bao gồm sự xuất hiện của The Darkness trong hệ mặt trời và tiếp theo là trận chiến với những người bảo vệ của nhân loại. Mặc dù không rõ nội dung, với vị trí của Lightfall là phần cuối của câu chuyện hiện tại, chúng ta cũng có thể phỏng đoán nó sẽ không tập trung vào The Hive, vì chúng được thiết lập để trở thành trọng tâm của The Witch Queen, với Savathûn là ngôi sao mưu mô chính hiệu. Hy vọng rằng nó cuối cùng sẽ mang đến một chủng tộc mới hiện thân của Bóng tối theo kiểu một game cách bắn súng hơn là một số con tàu hình tam giác đang đậu. Với kiểu của Lightfall, có thể dự đoán người chơi sẽ vượt qua với tốc độ nước rút trong vài tuần và sau đó phàn nàn rằng không có gì để làm.

Kerbal Space Program 2

Nhà sản xuất: Intercept Games

Kerbal Space Program 2 là một bản mở rộng thú vị của trò chơi gốc, hứa hẹn sẽ giữ nguyên tính khoa học đầy thử thách về chuyến bay vào không gian đồng thời bổ sung các điều khiển tốt hơn, hệ thống hướng dẫn tốt hơn nhiều, xây dựng căn cứ, co-op và du hành nhanh hơn ánh sáng.

Kế hoạch phát hành ban đầu vào năm 2020 rõ ràng là không thực tế, vì Kerbal Space Program 2 đã bị trì hoãn hai lần, bây giờ là đến năm 2022. Thời gian dài hơn có thể liên quan đến việc nhà xuất bản Take-Two thành lập một studio phát triển mới dành riêng cho Kerbal và thuê hầu hết nhóm khác với Star Theory của nhà phát triển độc lập ban đầu.

Suicide Squad

Nhà sản xuất: Rocksteady

Năm 2021 là năm của Gia tộc Dơi, với các Hiệp sĩ Gotham. 2022, rõ ràng, thuộc về Suicide Squad, lấy bối cảnh trong "Arkhamverse" giống với các trò chơi Batman Arkham của Rocksteady. Lần này chúng ta đến Metropolis, với một phiên bản của Biệt đội Cảm tử bao gồm Harley Quinn , Deadshot, Captain Boomerang và King Shark.

Một thay đổi thú vị so với các trò chơi Batman là Suicide Squad hỗ trợ co-op ngoài phần chơi đơn. Mong đợi một sự kết hợp giữa chiến đấu cận chiến Arkham quen thuộc với nhiều loại súng hơn. Nó sẽ thực sự ra mắt vào năm 2022? Hãy hy vọng như vậy.

Chrono Odyssey

Nhà sản xuất: NPixel

Chrono Odyssey là MMO Hàn Quốc được cho là có thể được thử nghiệm vào năm 2021, sau đó phát hành hoàn toàn vào năm 2022. Nhà phát triển NPixel gọi nó là "một game nhập vai trực tuyến nhiều người chơi giả tưởng hoành tráng về thời gian và không gian", trong đó bạn đang "tiến hành một cuộc chiến khổng lồ chống lại 12 vị thần”. Vì vậy: Tấn công và truất ngôi các vị thần, có thể là một tựa game hấp dẫn.

Đoạn giới thiệu cho Chrono Odyssey chủ yếu diễn tả tâm trạng, thể hiện một loạt chiến trường giả tưởng và quái vật cùng những nhân vật đẹp trai. Có thể nói rằng trò chơi mà cuối cùng game thủ sẽ được chơi sẽ không lung linh như đoạn trailer phong cách điện ảnh này, nhưng nó sẽ tạo nên một điểm đối lập giả tưởng thú vị với FF14 đã diễn ra trong hai năm qua.

Eiyuden Chronicle

Nhà sản xuất: Rabbit & Bear Studios

Eiyuden Chronicle là một JRPG indie được thực hiện bởi các nhà phát triển kỳ cựu của loạt game Suikoden. Hình ảnh trên Kickstarter cho thấy sự pha trộn nổi bật giữa các hình vẽ 2D trên nền 3D và chiến dịch đã thu về 4,5 triệu USD — một trong những chiến dịch huy động vốn từ cộng đồng trong trò chơi lớn nhất trong nhiều năm.

Các trò chơi huy động vốn từ cộng đồng nổi tiếng là bị trì hoãn và đây là một dự án đầy tham vọng, với hơn 100 nhân vật. Bất chấp sự tự tin của Rabbit & Bear, có vẻ như Eiyuden Chronicle sẽ bị kéo dài đến năm 2023.

Sea of Stars

Nhà sản xuất: Sabotage Studio

Đây là một dự án Kickstarter khác từ nhà phát triển đằng sau nền tảng cũ The Messenger. Điều thú vị về Sea of Stars là nó trông khác với trò chơi trước của Sabotage, vốn giống với Ninja Gaiden. Đây là một game nhập vai theo lượt thực sự khá đẹp, "nhằm mục đích hiện đại hóa game nhập vai cổ điển về chiến đấu theo lượt, kể chuyện, khám phá và tương tác với môi trường, trong khi vẫn mang đến một chút hoài niệm nồng nàn và niềm vui đơn giản, cổ điển”.

The Callisto Protocol

Nhà sản xuất: Striking Distance

Callisto Protocol là một trò chơi kinh dị khoa học viễn tưởng lấy bối cảnh 300 năm trong tương lai… của vũ trụ PUBG. Vũ trụ PUBG! Đó rõ ràng là một điều mà nhà phát hành Krafton muốn khiến mọi người quan tâm. Thật ngớ ngẩn, nhưng nó có lẽ không quan trọng, bởi vì một điều thú vị là trò chơi này đang được thực hiện bởi một nhóm kỳ cựu đã thực hiện Dead Space và The Callisto Protocol rất có vẻ như nó sẽ là người kế thừa tinh thần cho Không gian chết.

Đó là một trò chơi sinh tồn theo cốt truyện lấy bối cảnh trong một nhà tù trên mặt trăng Callisto của sao Mộc và sẽ có một số sinh vật ngoài hành tinh / dị nhân / sinh vật kinh dị quái đản đang tồn tại.

Homeworld 3

Nhà sản xuất: Blackbird Interactive

Với ngày phát hành được đẩy nhanh trong chiến dịch huy động vốn từ cộng đồng của mình, Homeworld 3 có vẻ như là một ứng cử viên có khả năng kéo dài đến năm 2023. Nhưng dù sao đội ngũ kỳ cựu cũng đã phát triển Homeworld: Deserts of Kharak năm 2016, một trò chơi chiến lược tuyệt vời.

Starfield

Nhà sản xuất: Bethesda

Starfield có vẻ khá lạc quan. Vào năm 2019, Todd Howard của Bethesda nói rằng người hâm mộ sẽ cần phải kiên nhẫn. Chờ đợi ba năm có đủ kiên nhẫn chưa?

Cuối năm 2022 có vẻ như là một ngày phát hành hợp lý cho game nhập vai lớn tiếp theo của Bethesda, hai năm sau khi ra mắt thế hệ máy chơi game mới và bốn năm sau Fallout 76. Chúng tôi biết Starfield đã được phát triển lâu hơn thế, vì vậy hy vọng trong năm 2021 chúng ta sẽ nhận được thông tin về nó.

Trong danh sách các game PC dự kiến ra mắt trong năm 2022 kể trên bạn mong đợi tựa game nào nhất? Hãy chia sẻ với chúng tôi tại phần bình luận nhé!