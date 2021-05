Tương lai nào cho tựa game MOBA đình đám Dota 2

Trong Dota 2 các game thủ sẽ được chia thành hai đội gồm năm người chơi, mỗi người chơi sẽ chọn tướng để thi đấu. Các đội có nhiệm vụ bảo vệ trụ của “nhà" và phá huỷ căn cứ của đối phương, còn được gọi là Ancients. Mặc dù lối chơi đòi hỏi nhiều giờ luyện tập, nhưng bản thân Dota 2 là một trải nghiệm cực kỳ bổ ích.

Năm 2021 dự kiến sẽ chứng kiến sự quay trở lại của giải đấu đình đám của Dota 2, The International 10 sẽ có tổng giải thưởng lên tới 40.018.195 USD. Đúng vậy, hơn 40 triệu USD! Phần lớn số tiền của giải thưởng này do những game thủ trung thành của Dota 2 đóng góp vào. The International 10 sẽ bắt đầu vào ngày 5.8.2021 và kéo dài đến ngày 15.8.