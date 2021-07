Giải nhiệt cho PC game cao cấp với Corsair H170i Elite Capellix

Sở hữu rad kích thước 420mm (3 quạt 140mm), game thủ sở hữu các máy tính cao cấp có thể trông chờ hiệu quả tản nhiệt của Corsair iCue H170i Elite Capellix chất lượng hơn so với các phiên bản 360mm.

iCue H170i Elite Capellix là tản nhiệt nước tất cả trong một lớn nhất của Corsair, sử dụng máy bơm do hãng phát triển, được tinh chỉnh và quản lý thông qua phần mềm iCue.

Về khả năng tương thích, iCue H170i Elite Capellix có thể được sử dụng với cả máy tính Intel lẫn AMD, phù hợp với tất cả các socket khác nhau, kể cả Intel Extreme và AMD ThreadRipper. Cần lưu ý là bạn phải sử dụng thùng máy thuộc nhóm Tower trở lên, để có không gian dành riêng cho tản nhiệt khổng lồ này.

Bên trong hộp sản phẩm sẽ có một số tấm bắt để game thủ có thể sử dụng cho từng hệ thống tương ứng. Điểm khá thú vị là Corsair có 2 tấm mặt nạ cho phần đế tản, một đen và một trắng, để người dùng có thể thay đổi cho phù hợp với toàn bộ phần linh kinh kiện xung quanh. Cả 2 mặt nạ này đều được tích hợp 33 đèn LED đơn lẻ để biến hóa màu sắc theo ý người dùng. Chỉ cần gỡ 4 con ốc là bạn đã có thể thay đổi màu sắc cho tản nhiệt.

Phần tiếp giáp với vi xử lý của iCue H170i Elite Capellix sử dụng chất liệu đồng, được trét sẵn keo tản nhiệt của Corsair. Phần keo này đủ dùng cho những vi xử lý cao cấp nhất của Intel và các vi xử lý socket AM4 của AMD, nhưng khuyến cáo cho các game thủ sử dụng ThreadRipper là nên chọn loại keo tản nhiệt chất lượng hơn. Đó là vì dòng vi xử lý nhiều nhân của AMD hoạt động rất nóng, đồng thời phần đế của tản nhiệt không thể bao phủ toàn bộ bề mặt CPU, trong khi đối trọng đến từ Intel có kích thước nhỏ hơn, nằm gọn gàng trong lòng diện tích đế tản.

Phần Commander Core điều khiển và quản lý 3 quạt tản, máy bơm và hệ thống đèn trên iCue H170i Elite Capellix, và một số quạt bổ sung (3 hoặc 4 chân) cho những thiết bị khác tương thích với iCue. Bộ phận này được cấp nguồn bởi một dây SATA 12v cắm trực tiếp vào cổng USB 9-pin của bo mạch chủ, và có đủ độ dài để game thủ có thể dấu dây trong hệ thống, đem lại phần nội thất gọn gàng.

Bản thân phần mềm iCue cũng được cập nhật, với giao diện đẹp hơn và một số tính năng mới cho phép quản lý toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm của Corsair cùng các linh kiện tương thích khác.

Kích thước rad 420mm lớn hơn nhiều so với các tản nhiệt nước 360mm, và không tương thích với phần lớn các thùng máy hiện có trên thị trường. Đó là điều game thủ cần lưu ý trước khi lắp đặt ssarn phẩm.

Hệ thống được thử nghiệm hoạt động trên nền vi xử lý Intel Core i9-11900K, bo mạch chủ Asus Maximus XIII Hero và VGA Gigabyte RTX 3070 Eagle OC.

Về tổng thể, hiệu năng tản nhiệt của iCue H170i Elite Capellix là rất ấn tượng, xứng đáng với mức chi phí đầu tư cùng kích thước ngoại cỡ.

Cụ thể, khi quạt của tản nhiệt hoạt động 100% và 50% trong lúc vi xử lý được đẩy cường độ làm việc lên cao nhất trong 2 giờ liên tục trên Prime95, nhiệt độ nhân của Intel Core i9-11900K lần lượt đạt 41 và 47,2 độ C. Đó là các mức nhiệt độ thấp, trong đó nhiệt độ của vi xử lý khi quạt của iCue H170i Elite Capellix chạy tối đa công suất là thấp nhất khi so với các sản phẩm hiện có trên thị trường, và thấp hơn gần 2 độ so với H150i RGB Pro XT.

Do kích thước quạt lớn hơn các tản nhiệt tất cả trong một khác, nên độ ồn của iCue H170i Elite Capellix cao hơn so với các sản phẩm khác là điều không thể tránh khỏi. Khi hoạt động tối đa, độ ồn của quạt là 37 db. Trung bình, bộ 3 quạt của tản nhiệt đạt độ ồn 30,2 db, và khi chỉnh xuống 50% tốc độ, hệ thống đạt 23,5 db.

Số lượng vòng/phút (RPM) của 3 quạt 140mm trên iCue H170i Elite Capellix tuy thấp, nhưng đem lại khả năng lưu thông gió tốt hơn so với các quạt 120mm. Thiết kế này giúp cho tản nhiệt hoạt động hiệu quả khi được bố trí trong những không gian thoáng, đặc biệt là khi hệ thống có thiết kế tối ưu luồng gió.

Về tổng thể, Corsair iCue H170i Elite Capellix là một sản phẩm hoạt động tốt với khả năng tản nhiệt hàng đầu so với đa số các sản phẩm AIO hiện có trên thị trường. Dĩ nhiên, bạn sẽ cần một ngân sách lớn để sở hữu linh kiện đầu bảng của Corsair này. Với kích thước cực kì lớn, tản nhiệt rất kén linh kiện đi kèm. Các kết quả thử nghiệm như trên cho thấy, sản phẩm sẽ rất phù hợp cho những nhu cầu ép xung, bởi sức mạnh mặc định của Intel Core i9-11900K không thể làm khó được khả năng tản nhiệt của iCue H170i Elite Capellix.