Bandai Namco tiết lộ về tựa game Gundam eSports hứa hẹn nhiều hấp dẫn

Thương hiệu Gundam được yêu thích có thể sẽ sớm tiến vào sân chơi eSports khi mới đây Bandai Namco vừa công bố kế hoạch phát triển một tựa game mới cùng với vô số nội dung Gundam mới cho người hâm mộ trên toàn thế giới . Bandai Namco đã xuất bản một số trò chơi Gundam trong quá khứ và hiện đang tìm cách thu hút nhóm game thủ mới.

Bandai Namco là một nhà phát triển và nhà phát hành nổi tiếng, Namco đã xuất bản nhiều trò chơi arcade cổ điển trước khi hợp nhất với Bandai từ năm 1978. Tựa phim phim hoạt hình Mobile Suit Gundam ra mắt lần đầu năm 1979 và kể từ đó đã mở rộng sang tiểu thuyết và các hình thức khác đặc biệt game. Hơn 80 game Gundam đã được phát hành, một số là phiên bản phụ của loạt game nổi tiếng khác như Dynasty Warriors.

Có lẽ phần thú vị nhất là tựa game eSports sẽ là một phần tiếp theo của Mobile Suit Gundam EXTREME VS. Maxi Boost ON. Tính năng PVP đã hiện diện trong các tựa game Gundam trước đây chẳng hạn như New Gundam Breaker, nhưng dưới dạng một game eSports thì đây là lần đầu tiên.

Ngoài tựa game Gundam eSports, hãng còn sắp ra mắt bộ phim hành động và tựa game di động Mobile Suit Gundam SEED.

Vào thời điểm này có rất ít thông tin chi tiết về trò chơi sắp tới ngay cả thể loại cũng không rõ ràng, nhưng với chất lượng của các tựa game Gundam trước đây, đây có thể là một tựa game esports thú vị.