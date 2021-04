Mẹo để sở hữu skin Neymar trong Fortnite

Vào đầu Fortnite mùa 6, Epic Games đã úp mở việc siêu sao bóng đá Neymar Junior như sẽ xuất hiện trong game , nhưng thông tin chi tiết vẫn còn khan hiếm cho đến nay.

Mới đây nguồn tin chính thức đã cho biết Neymar sẽ trở thành một trong những phần thưởng được mong đợi nhất của Fortnite dành cho người chơi.

Neymar đang chơi cho Đội tuyển quốc gia Brazil và Paris-Saint Germain. Tạp chí Time vinh danh anh là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất năm 2017. Anh đã cùng đội tuyển Brazil giành huy chương vàng Olympic đầu tiên ở môn bóng đá nam tại Thế vận hội Olympic 2016. Năm 2020, anh cũng là ngôi sao thể thao được trả lương cao thứ 4 thế giới

Sau sáu tuần của Fortnite mùa 6, Epic Games cuối cùng đã công bố Neymar sẽ đến với Fortnite vào ngày 27.4. Nếu game thủ đã sở hữu battle pass thì skin Neymar sẽ hoàn toàn miễn phí. Các game thủ chưa sở hữu battle pass sẽ phải trả 950 V-bucks (khoảng 8USD) để mua phiên bản cơ bản hoặc 2.800 V-bucks cho phiên bản cao cấp.

Ngoài ra vẫn còn cách khác để các game thủ có thể nhanh chóng sở hữu skin cực kỳ hấp dẫn này. Epic Games vừa tung ra nhiệm vụ mới có tên là Neymar Jr Quests và game thủ sẽ phải hoàn thành để có được skin Neymar Jr và các loại vật phẩm trang trí khác.

Nội dung nhiệm vụ gồm:

- Nói chuyện với một cầu thủ bóng đá trên đảo: Game thủ sẽ nhận được biểu tượng cảm xúc quả bóng đá và biểu ngữ Neymar Jr

- Hoàn thành 3 nhiệm vụ từ các cầu thủ bóng đá trên đảo: Game thủ sẽ nhận được màn hình tải Matador

- Hoàn thành 5 nhiệm vụ từ các cầu thủ bóng đá trên đảo: Game thủ sẽ nhận được trang phục Neymar Jr Outfit

- Tâng quả bóng đồ chơi 500 mét: Game thủ sẽ nhận được cúp Joia

- Ghi một bàn thắng với đồ chơi bóng đá Neymar Jr: Game thủ sẽ nhận được cúp Jaguar Strike

- Loại bỏ 3 đối thủ: Mở khóa biểu tượng cảm xúc "Shhh" để mở trang phục "Primal" của anh ấy.

Bạn cũng có thể mở khóa trang phục màu vàng và xanh lam của Neymar Jr bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ mùa 6 bổ sung. Vì vậy, bạn nên kiểm tra bảng nhiệm vụ của mình để xem bạn có thể hoàn thành những gì để có được skin này theo thứ tự bên dưới:

- I’m ready! Spray

- Stealth Shot Emoticon

- Hang Loose Celebration Emote

- Aerial Acrobat Glider

- Exhibition Style of the Neymar Jr Outfit, Jaguar Strike Pickaxe, and Aerial Acrobat Glider

Bạn còn biết những mẹo nào khác để sở hữu skin Neymar trong Fortnite, hãy chia sẻ cùng chúng tôi tại phần bình luận nhé.