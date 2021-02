“Bật mí” lý do đằng sau bối cảnh đặc biệt của The Medium

Kể từ khi phát hành, The Medium đã thu hút được khá nhiều sự chú ý và gặt hái được nhiều thành công. Là một trong những tựa game kinh dị độc quyền thế hệ tiếp theo đầu tiên ra mắt trên Xbox Series X, rất nhiều người hâm mộ đã rất thích thú với The Medium.

Trước khi ra mắt, trò chơi đã có rất nhiều hấp dẫn thu hút sự chú ý từ một bộ phận lớn của cộng đồng game thủ. Với nhiều cái gật đầu với Silent Hill và thậm chí có tác phẩm của nhà soạn nhạc Silent Hill ban đầu, The Medium đã có một danh sách những điểm hấp dẫn đối với fan cứng của dòng game kinh dị. Mặc dù vậy, một chi tiết chưa bao giờ được đề cập là bối cảnh trò chơi diễn ra ở Ba Lan.

Cho những người chưa biết, The Medium lấy bối cảnh trong những năm 1990 khi Ba Lan đang ở giữa quá trình chuyển đổi ra khỏi chiến tranh lạnh. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, các nhà phát triển của Bloober Team đã bình luận về logic đằng sau lý do hãng phim chọn bối cảnh đặc biệt này.

Về cơ bản, nó liên quan rất nhiều đến các chủ đề về tính hai mặt hiện diện trong suốt trò chơi. The Medium có thực tế kép, với cơ chế trò chơi cốt lõi là người chơi di chuyển giữa các thế giới . Mặc dù, đối với những người đã chơi trò chơi, họ có thể nhận thấy điều gì đó mâu thuẫn với điều này.

Tất cả phần lồng tiếng trong trò chơi đều được thực hiện tại Mỹ, sử dụng giọng đặc biệt của vùng Trung Đại Tây Dương. Lý do cho việc thiếu vắng sự hiện diện của người Ba Lan trong trò chơi là do ảnh hưởng của COVID-19 nói chung. Vì vậy họ không thể đến Ba Lan nên Bloober Team phải làm mọi việc tại Mỹ.

May mắn thay, để làm cho trải nghiệm chân thực hơn, có một tùy chọn cho phép người chơi nghe cuộc đối thoại bằng tiếng Ba Lan. Sucker Punch Studios đã làm một điều tương tự trong trò chơi gần đây nhất của mình - Ghost of Tsushima, bằng cách cho phép người chơi nghe đối thoại bằng tiếng Nhật. Trong mọi trường hợp, đây là một cái nhìn thú vị về kế hoạch của Bloober Team cho The Medium ban đầu.