The Dark Pictures Anthology: Little Hope là một game kinh dị sinh tồn tương tác góc nhìn thứ ba được phát triển bởi Supermassive Games và được xuất bản bởi Bandai Namco Entertainment. Đây là phần thứ hai trong số tám phần được lên kế hoạch trong loạt game The Dark Pictures Anthology và là phần kế thừa của Man of Medan.