Các game “khủng” ra mắt trong tháng 10.2020 (phần 1)

Star Wars: Squadrons là một game chiến đấu không gian lấy bối cảnh trong vũ trụ Star Wars được phát triển bởi Motive Studios và được xuất bản bởi Electronic Arts. Cốt truyện của game là phần sau của Return of the Jedi. Dự kiến game sẽ phát hành trên PC, PlayStation 4 và Xbox One.