Câu chuyện lố bịch trong Far Cry 6 sẽ được vén màn vào tháng 10 này

Kể từ Far Cry 3, nhân vật phản diện của mỗi phần chính (và thậm chí cả một số phần phụ) đã được xây dựng theo phong cách độc tài điên rồ đã trở thành thương hiệu riêng của của dòng game này. Điều tương tự trong Far Cry 6 , nam diễn viên Giancarlo Esposito thủ vai chính phản diện Anton Castillo, một nhà độc tài của Yara, anh ta có tất cả các cạm bẫy của một nhân vật phản diện điển hình.

Đây được cho là một trong những nhân vật phản diện Far Cry thành công nhất cho đến nay. Sự nghiệp của Giancarlo Esposito, cùng với biến thể nhân vật được thêm vào trong con trai của Anton, Diego, khiến nhân vật phản diện của Far Cry 6 trở nên hấp dẫn hơn nhiều.

Tuy nhiên, ngoài thiết kế và phát triển nhân vật của các nhân vật phản diện trong Far Cry, bản thân câu chuyện tương đối khác nhau để so sánh. Điều đó được thể hiện rõ nhất trong Far Cry 3; Vaas và Hoyt là trung tâm của sự chú ý của người chơi, nhưng câu chuyện về vị cứu tinh da trắng gần như không thú vị bằng. Far Cry 6 sẽ mang đến những xung đột đầy kịch tính. Mấu chốt của xung đột chính của Far Cry 6 là những màn “bẻ lái” ngoạn mục nếu không nói là vô lý.

Phải nói rằng, Far Cry không có cốt truyện phức tạp và nhiều sắc thái vì cách kể chuyện của Ubisoft tập trung vào nhân vật. Tuy nhiên điều nực cười là tiền đề của chế độ độc tài tại Yara đến từ một loại cây thuốc lá được sử dụng như một hình thức điều trị ung thư hiệu quả cao được đặt tên là "Viviro". Và Anton Castillo sử dụng lao động cưỡng bức để trồng trọt, bán và phân phối loại thuốc này ra quốc tế với mức giá cao, tất cả nhằm phục vụ cho việc "xây dựng thiên đường" ở Yara.

Công bằng mà nói, đây hoàn toàn là một tình huống hư cấu khi người Yara khám phá ra một "phương pháp chữa trị" bệnh ung thư. Rõ ràng, không có tính khoa học khi nói rằng một dạng thuốc lá có thể điều trị ung thư, nhưng về mặt ý tưởng thì điều đó hơi khó hiểu trong bối cảnh những gì đã được biết đến của Far Cry 6.

Ở một đất nước nghèo đói và xung đột và ở bờ vực của cuộc nội chiến, thật khó để tin rằng chế độ Castillo đã dành thời gian cho hoạt động nghiên cứu và phát triển để tạo ra một bước đột phá như vậy trong khoa học y tế. Đặc biệt là khi nó liên quan đến thuốc lá, một loại cây nông nhàn xuất khẩu thường liên quan đến những thứ như xì gà Cuba, một nguồn tài nguyên chủ yếu dùng một lần.

Ngay cả trong đoạn trailer, một đài tin tức quốc tế đang phỏng vấn Anton Castillo nhưng có vẻ như không có dấu hiệu nào cho thấy cộng đồng quốc tế không lo ngại rằng chế độ của Castillo có một bước ngoặt đối với một bước đột phá lớn về y học. Có vẻ như các quốc gia lớn chấp nhận một thỏa thuận với một nhà độc tài ác độc để mua thuốc chữa bệnh ung thư mà không xem xét những gì Anton đang làm với người dân của mình ở Yara.

Có lẽ sự vô lý này là điều được đề cập cụ thể trong suốt câu chuyện của Far Cry 6. Trong các game Far Cry trước đó, các nhân vật rõ ràng sẽ là trọng tâm của câu chuyện cùng với cuộc cách mạng mà Dani Rojas có lẽ sẽ mở ra. Tuy nhiên, việc sử dụng "phương pháp chữa trị" ung thư bằng thuốc lá có vẻ giống như một cái cớ lố bịch cho nguồn xung đột trong trò chơi.