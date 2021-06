Tất tần tật những gì bạn cần biết về Far Cry 6

Để lại phía sau Montana của Far Cry 5 và New Dawn, trong Far Cry 6 game thủ sẽ đến với vùng đất Caribê trong một quốc gia giả tưởng, và dưới đây là tất cả những gì bạn cần biết về tựa game bắn súng sắp ra mắt của Ubisoft:

Ngày phát hành của Far Cry 6

Far Cry 6 sẽ ra mắt vào ngày 7.10.2021 trên các nền tảng PC, Stadia, PS4 và PS5 cũng như Xbox One và Xbox Series X

Tuy nhiên, ban đầu tựa game đã được lên kế hoạch ra mắt vào tháng 2, nhưng đã bị trì hoãn vào gần cuối năm 2020 cùng với một vài trò chơi khác của Ubisoft. Một tin đồn khác, thông qua danh sách Microsoft Store, cho thấy tựa game có thể ra mắt vào tháng 5. Nhưng trong một đoạn trailer hé lộ gameplay, Ubisoft cuối cùng đã công bố ngày phát hành vào tháng 10.

Far Cry 6 sẽ có mặt trên Steam?

Ubisoft đã xác nhận rằng Far Cry 6 sẽ phát hành độc quyền cho Windows PC trên Epic Games Store và Ubisoft Store, và cũng sẽ có trên Ubisoft + nhưng sẽ không có trên Steam.

Far Cry 6 sẽ là game co-op?

Sẽ có co-op trong Far Cry 6, mặc dù hiện tại Ubisoft chưa cung cấp nhiều thông tin về tính năng này.

Các trò chơi trước đây trong sê-ri đã có tính năng co-op, chẳng hạn như Far Cry 5, theo đó bạn chơi cùng với một người bạn sau khi bạn hoàn thành phần giới thiệu về trò chơi và rời khỏi hòn đảo của Hà Lan. Far Cry New Dawn cũng cho phép bạn chơi co-op, mặc dù một số tiến trình thông qua các nhiệm vụ câu chuyện chỉ được tính vào trò chơi của chủ nhà, không phải của bạn bè của họ.

Tính năng mới thú vị

Trong đoạn clip nhân vật chính của chúng ta, Dani - một người gốc Yara, châm ngòi cho cuộc cách mạng chống lại Castillo. Và trong khi đoạn giới thiệu cho thấy những gì trông giống như một trải nghiệm Far Cry gần như quen thuộc, thì có một số tính năng mới trông rất thú vị.

Ví dụ, bạn sẽ có thể mang súng của mình, điều này sẽ cho phép bạn hòa nhập với người dân địa phương. Miễn là bạn không ở trong một khu vực hạn chế, quân địch sẽ không tự động tấn công khi chúng nhìn thấy bạn — miễn là vũ khí của bạn được cất giấu. Điều này sẽ cho phép bạn khám phá thế giới mà không cần phải luôn lẩn trốn hoặc giao tranh với quân địch. Đó là một sự thay đổi lớn so với một loạt game mà trong đó kẻ thù cố gắng giết bạn ngay khi nhìn thấy bạn.

Bạn cũng có thể cưỡi ngựa, vốn là điều kỳ lạ đã vắng mặt trong Far Cry 5, đặc biệt là khi nó diễn ra ở Montana. Và thay vì các điểm đánh dấu nhiệm vụ tiêu chuẩn trên bản đồ của bạn, một số nhiệm vụ sẽ hiển thị trên trên điện thoại trong trò chơi để giúp bạn theo dõi vị trí nhiệm vụ của mình. Nó hơi giống như những cuộc truy tìm kho báu mà bạn thấy trong các trò chơi như Red Dead Redemption 2 sẽ làm cho thế giới thú vị hơn để khám phá.

Bối cảnh của Far Cry 6 là quốc gia nhiệt đới Yara

Ubisoft nói rằng họ tin rằng rất nhiều người hâm mộ đã sẵn sàng quay trở lại bối cảnh nhiệt đới, đó là một phần của những gì ảnh hưởng đến Yara. Ubisoft nói rằng phong cảnh và những chiếc xe hơi cổ điển của quốc gia này được lấy cảm hứng từ Cuba. Esperanza là thành phố thủ đô của nó, môi trường đô thị chính đầu tiên trong trò chơi Far Cry, mà Ubisoft cho biết sẽ chơi hơi khác so với các trò chơi trước đây.

Theo đó Far Cry 6 sẽ có những đặc điểm giống như Assassin's Creed khi nhân vật có thể chạy trên các mái nhà, lẩn qua các con hẻm phía sau, chiến đấu chống lại một số đối thủ khó khăn nhất trong trò chơi.

Trong Far Cry 6 bạn sẽ đóng vai một nhà cách mạng tên là Dani Rojas. Theo Ubisoft, người chơi sẽ có thể chọn vào vai nhân vật nam hoặc nữ. Tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn, Dani sẽ được lồng tiếng bởi Sean Rey hoặc Nisa Gunduz.

Súng cho thuê hiện được gọi là Amigos và không có NPC con người

Nếu như trong Far Cry 5 , bạn sẽ có thể có một số bạn bè chiến đấu bên cạnh mình thì trong Far Cry 6 NPC sẽ là động vật, như một chú chó nhỏ tên Chorizo có chân sau là bánh xe lăn và có thể được sử dụng để đánh lạc hướng kẻ thù.

Ngoài ra còn có một con cá sấu tên là Guapo, và nó không hoàn toàn âu yếm như Chorizo. Guapo sẽ thẳng tay giết và ăn thịt kẻ thù của bạn nếu bạn đang tìm kiếm một cách tiếp cận trực tiếp hơn.

Đối với những người bạn đồng hành của con người, đôi khi bạn có thể chiến đấu cùng với những người khác trong một số nhiệm vụ nhất định nhưng sẽ không giống như Far Cry 5 khi mà bạn có thể gọi cho một người bạn và để họ đi theo bạn ở khắp mọi nơi.

Cốt truyện

Trong Far Cry 6, bạn sẽ chiến đấu trong một cuộc cách mạng chống lại sự cai trị của nhà độc tài Antón Castillo của Yara, người đã nắm quyền trong 50 năm. Đây dường như là một thời điểm nguy hiểm cho đất nước, trong đoạn trailer cho thấy các đặc vụ chính phủ với súng và lá chắn chống bạo động và dân thường với chất nổ. Ubisoft cho biết nhóm viết của họ đã dành thời gian đến Cuba để tìm hiểu hòn đảo và gặp gỡ những nhà cách mạng du kích trước đây đã ảnh hưởng đến câu chuyện của game

Nhưng cũng đừng nhầm lẫn, vì đây chỉ là bối cảnh của một trò chơi và Ubisoft trong một bài phỏng vấn mới nhất đã cho biết họ không tập trung vào yếu tố chính trị.

Diego có thực sự là Vaas Montenegro thời trẻ không?

Sau khi trailer của Far Cry 6 tiết lộ, người hâm mộ bắt đầu suy đoán rằng Far Cry 6 có thể là phần tiền truyện của Far Cry 3. Lý thuyết xoay quanh việc Diego Castillo là Vaas Montenegro thời trẻ, dựa trên vết sẹo trên lông mày phải của cả hai.

Trong đoạn trailer của Far Cry 6, bạn có thể thấy Diego đeo những chiếc tai nghe trông giống như tai nghe hiện đại, điều này không phù hợp với việc anh ấy là phiên bản trẻ hơn của Vaas, người sinh năm 1985 và sẽ bằng tuổi Diego vào cuối những năm 90.

Bạn muốn biết thêm thông tin gì về Far Cry 6, hãy để lại yêu cầu cho chúng tôi tại phần bình luận nhé!