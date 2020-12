Danh sách những tựa game khủng ra mắt trong tháng 12.2020

Dưới đây là những tựa game khủng sẽ ra mắt trong tháng 12.2020:

Chronos: Before The Ashes (01.12)

Remnant: From the Ashes tạo nên tiếng vang vào năm 2019, khi nhà phát triển Gunfire Games phát hành một trò chơi lấy cảm hứng từ Dark Souls nhưng tập trung nhiều hơn vào chiến đấu tầm xa và chế độ chơi co-op.

Đây là game thứ 2 có bối cảnh vũ trụ hậu tận thế sau tựa game đầu tiên là game thực tế ảo Chronos ra mắt năm 2016. Từ việc Remnant đạt được thành công đáng ngạc nhiên, Gunfire Games đã quyết định làm lại Chronos, loại bỏ yếu tố VR để nhiều người có thể trải nghiệm hơn.

Chronos: Before the Ashes sẽ có mặt trên các nền tảng PC, PS4, Stadia, Switch và Xbox One.

Twin Mirror (01.12)

Đầu năm nay, Dontnod Entertainment đã tung ra trò chơi phiêu lưu nhiều tập Tell Me Why, nhận được nhiều đánh giá trái chiều từ các nhà phê bình. Tuy nhiên, Tell Me Why không phải là trò chơi duy nhất mà Dontnod muốn ra mắt vào năm 2020. Vào ngày 1.12, Dontnod sẽ phát hành Twin Mirror, rất có thể sẽ thu hút những fan hâm mộ game trước đó của studio. Tuy nhiên, thay vì nhiều tập như Life is Strange hay Tell Me Why, Twin Mirror là một tựa game hoàn chỉnh.

Twin Mirror sẽ có mặt trên các nền tảng PC, PS4 và Xbox One.

Empire Of Sin (01.12)

John Romero là một trong những nhà phát triển game nổi tiếng nhất mọi thời đại, và studio Romero Games Ltd. của anh ấy đã phát hành một số dự án quy mô nhỏ hơn trong năm năm qua. Hiện Romero và vợ anh - Brenda đang cùng nhau ra mắt trò chơi chiến lược theo lượt Empire of Sin, xoay quanh cuộc chiến mafia và bối cảnh kinh tế cấm vận trong những năm 1930. Lấy cảm hứng từ một số trò chơi chiến lược theo lượt khác trong những năm gần đây như XCOM của Firaxis, Empire of Sin rất có thể là một cú hit bất ngờ cho tháng 12.

Empire of Sin sẽ có mặt trên các nền tảng PC, PS4, Switch và Xbox One.

Worms Rumble (01.12)

Worms Rumble là tựa game mới nhất trong loạt game Worms sẽ đánh dấu sự ra mắt của loạt game trên các máy chơi game thế hệ tiếp theo. Trong Worms Rumble, người chơi sẽ có quyền truy cập vào các chế độ nhiều người chơi tiêu chuẩn của các trò chơi Worms trước, cùng với tùy chọn battle royale mới đầy tham vọng. Tuy nhiên, điều khiến Worms Rumble được quan tâm đặc biệt do nó nằm trong danh sách các trò chơi PS Plus miễn phí trong tháng 12.2020.

Worms Rumble sẽ có mặt trên các nền tảng PC, PS4 và PS5.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege (01.12)

Thay vì tạo ra một tựa game Rainbow Six hoàn toàn mới từ đầu, Ubisoft đang chọn chuyển đổi Rainbow Six Siege lên các dòng máy chơi game mới, bao gồm một loạt các cải tiến đồ họa và nâng cấp khác.

Rainbow Six Siege hiện đã ra mắt trên các nền tảng PC, PS4 và Xbox One, các phiên bản PS5 và Xbox Series X sắp ra mắt.

Immortals Fenyx Rising (03.12)

Lại nói về Ubisoft , công ty này có nhiều tựa game mới dự kiến ra mắt trong tháng 12, bao gồm cả IP Immortals Fenyx Rising hoàn toàn mới. Immortals Fenyx Rising từng được so sánh với The Legend of Zelda: Breath of the Wild, nhưng có đồ họa và cốt truyện lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp.

Immortals Fenyx Rising sẽ có mặt trên các nền tảng PC, PS4, PS5, Stadia, Switch, Xbox One và Xbox Series X.

Madden NFL 21 (04.12)

Không nằm ngoài xu thế, phiên bản dành cho các hệ máy chơi game tiếp theo của Madden NFL 21 có tên gọi "NXT LVL Edition" sẽ mang đến một loạt các nâng cấp. Liệu những nâng cấp này có đủ sức lay chuyển dư luận về Madden NFL 21 hay không vẫn còn phải xem, nhưng các game thủ đã không còn phải chờ đợi quá lâu để trải nghiệm.

Madden NFL 21 hiện đã ra mắt trên PC, PS4 và Xbox One, các phiên bản PS5 và Xbox Series X cũng đang được phát triển.

Call Of The Sea (08.12)

Call of the Sea là một trò chơi phiêu lưu góc nhìn thứ nhất, người chơi vào vai nhân vật đang tìm kiếm người chồng mất tích của họ trong một thế giới lấy cảm hứng từ H.P. Lovecraft. Game chỉ dành riêng cho hệ máy Xbox, Call of the Sea sẽ có trên Xbox Game Pass vào ngày phát hành, vì vậy người đăng ký có thể dùng thử mà không mất phí. Cho tới nay tựa game này được đánh giá khá cao, vì vậy game thủ sắp được trải nghiệm và tự mình xác nhận xem sự thật có như lời đồn hay không.

Call of the Sea sẽ ra mắt trên PC, Xbox One và Xbox Series X.

Destiny 2 (08.12)

Tựa game Destiny 2 của Bungie dễ dàng trở thành một trong những game bắn súng lớn nhất hiện có, và nó sẽ sớm xuất hiện trên các hệ máy console thế hệ tiếp theo. Destiny 2 trên PS5 và Xbox Series X sẽ được nâng cấp điển hình và sẽ đặc biệt hấp dẫn đối với những người đăng ký Xbox Game Pass. Toàn bộ game Destiny 2, bao gồm cả bản mở rộng Beyond Light, sẽ sớm có sẵn cho chủ sở hữu Xbox Serie X có Game Pass.

Destiny 2 hiện đã ra mắt trên PC, PS4, Stadia và Xbox One, các phiên bản PS5 và Xbox Series X sắp ra mắt.

Doom Eternal (08.12)

Doom Eternal đã ra mắt trên PC, PS4 và Xbox One một thời gian và nhận được đánh giá cao từ các nhà phê bình và nhận được đề cử Trò chơi của năm. Các game thủ sở hữu Nintendo Switch sẽ sớm được trải nghiệm tựa game này vào đầu tháng tới. Doom Eternal trên Switch sẽ hy sinh một số đồ hoạ ấn tượng trong các phiên bản khác của trò chơi, nhưng đây có thể là một sự đánh đổi xứng đáng đối với những người phải thường xuyên di chuyển và cần sự linh động.

Doom Eternal hiện đã ra mắt trên PC, PS4, Stadia và Xbox One, các phiên bản PS5, Switch và Xbox Series X đang được phát triển.

Cyberpunk 2077 (10.12)

Dễ dàng đoán được tựa game lớn nhất vào tháng 12.2020 là Cyberpunk 2077 . Người hâm mộ đã chờ đợi nhiều năm để được trải nghiệm trò chơi thế giới mở đầy tham vọng của CD Projekt Red và sự ra mắt của nó thực tế là một sự kiện lớn. Cyberpunk 2077 được đánh giá rất cao và chắc chắn sẽ rất thú vị khi xem liệu nó có thể đáp ứng được những kỳ vọng từ game thủ hay không.

Cyberpunk 2077 đang được phát triển cho PC, PS4, Stadia và Xbox One, các phiên bản PS5 và Xbox Series X sẽ ra mắt sau đó.

Medal Of Honor: Above And Beyond (11.12)

Hầu hết những tựa game lớn sắp ra mắt vào tháng 12.2020 đều dành cho các hệ máy console , nhưng có một ngoại lệ chính là Medal of Honor: Above and Beyond . Đây là một tựa game thực tế ảo được phát triển bởi Star Wars Jedi: Fallen Order và Titanfall Respawn Entertainment, Medal of Honor: Above and Beyond được cho là một trong những trải nghiệm VR tốt nhất và ấn tượng nhất trong năm. Tựa game này có một nhiệm vụ lớn trong việc hồi sinh cái tên Medal of Honor đã lâu không hoạt động, nhưng nếu có bất kỳ studio nào có thể làm được điều này thì đó là Respawn.

Trong danh sách những tựa game khủng ra mắt trong tháng 12.2020 kể trên bạn yêu thích tựa game nào, hãy chia sẻ cùng chúng tôi tại phần bình luận nhé!