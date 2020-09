Devil May Cry 5: Special Edition sẽ không có ray-tracing trên PC

Các game thủ đang rất phấn khích trước nội dung mới mà Devil May Cry 5 : Special Edition sẽ mang đến trong một vài tuần ngắn nữa. Devil May Cry 5 sẽ có các tính năng thế hệ tiếp theo như chế độ Turbo giúp tăng tốc trò chơi và tùy chọn độ khó mới giúp tăng số lượng kẻ thù trên màn hình. Game thậm chí sẽ đi kèm với hỗ trợ công nghệ ray-tracing để mang lại cho game trải nghiệm hiện đại với công nghệ mới , nhưng hóa ra tính năng này sẽ không khả dụng trên PC.

Ray-tracing là công nghệ mới theo đó sử dụng các tia sáng để tính toán cách ánh sáng tương tác với các vật thể khác nhau trong không gian 3D. Càng ngày, công nghệ này càng trở thành một khía cạnh quan trọng trong việc thúc đẩy đồ họa game trong tương lai và Capcom đã không ngần ngại cho thấy cách nó sẽ cải thiện hình ảnh của Devil May Cry 5: Special Edition. Nhà xuất bản đã tung một video ngắn trong tuần này nêu bật cách công nghệ ray-tracing sẽ làm cho nguồn sáng và phản xạ năng động hơn những gì có thể có trên các hệ máy hiện tại.

Đây là điều mà rất nhiều PC cao cấp có thể xử lý dễ dàng, nhưng Capcom đã nói rõ rằng Devil May Cry 5: Special Edition sẽ không khả dụng cho bất kỳ nền tảng nào ngoài PlayStation 5 và Xbox Series X. PC, PS4 và Các phiên bản Xbox One sẽ nhận được Vergil dưới dạng DLC, nhưng ngoài ra, phần còn lại của các tính năng mới như thay đổi lối chơi, tốc độ khung hình cao hơn, tăng độ phân giải và tất nhiên, ray-tracing sẽ chỉ dành riêng cho các hệ máy console ra mắt vào tháng 11.

“Devil May Cry 5: Special Edition đang được phát triển và tối ưu hóa đặc biệt để mang lại lợi ích cho kiến trúc hệ thống và bước nhảy vọt về sức mạnh xử lý do PS5 và Xbox Series X mang đến, vì vậy chúng tôi đang tập trung vào các nền tảng này”, người phát ngôn của Capcom nói với Eurogamer. “Tại hiện tại, không có kế hoạch phát hành Devil May Cry 5: Special Edition trên PC”.

Tin tức này không được cộng đồng PC của cộng đồng Devil May Cry 5 đón nhận nồng nhiệt và như người ta có thể mong đợi, các game thủ đã để lộ sự thất vọng của họ bằng cách đánh bom trò chơi trên Steam. Hầu hết những bình luận cho rằng họ cảm thấy bị Capcom phản bội, và không có lý do thực sự để rời khỏi nền tảng PC trong thời tiết lạnh giá như thế này.