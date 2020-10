Far Cry 6 và Rainbow Six Quarantine hoãn lịch ra mắt do COVID-19

Trong báo cáo kinh doanh quý 2, Ubisoft đã công bố do hậu quả của đại dịch COVID-19 nên tựa game Far Cry 6 sẽ được lùi lịch phát hành sang giai đoạn 2021-22. Cùng cảnh ngộ là Rainbow Six Quarantine.

Ban đầu lịch phát hành của Far Cry 6 là vào ngày 18.2.2021, trong khi ngày phát hành chính thức cho Rainbow Six Quarantine chưa được công bố sau kế hoạch được công bố vào năm 2019 theo đó tựa game này lùi sang năm tài chính 2020-21. Ubisoft cho biết lịch ra mắt có thể rơi vào khoảng thời gian nào đó trong nửa đầu của năm tài chính - tức là vào khoảng từ ngày 1.4 đến ngày 30.9.2021.

Tin tốt cho các game thủ là sự chậm trễ này hoàn toàn do tác động của COVID-19 chứ không phải do bất kỳ vấn đề cụ thể nào trong quá trình phát triển. Giám đốc điều hành Ubisoft Yves Guillemot cho biết 2 tựa game Far Cry 6 và Rainbow Six Quarantine có thể đã được tung ra đúng lịch trình nếu không có COVID-19.