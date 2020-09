Giải thưởng game 2020 sẽ phát sóng trên 45 nền tảng khác nhau

Ngoài ra Nibellion đã tiết lộ một số chi tiết khác như sự kiện sẽ kèm theo chương trình Game Festival theo đó các game thủ sẽ có dịp chơi thử bản demo của một số tựa game được giới thiệu. Một trong những giải thưởng mới sẽ là Accessibility Award có lẽ được trao cho game có các tùy chọn hỗ trợ tốt nhất. Và cuối cùng, Giải thưởng game năm nay sẽ được phát trực tiếp trên 45 nền tảng video khác nhau, có nghĩa là sẽ có rất nhiều cách để game thủ có thể theo dõi chương trình.

Nhiều người hâm mộ sẽ rất vui khi The Game Awards 2020 sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều sự kiện bị hủy bỏ bao gồm cả E3 2020. Trong tình hình này có thể The Game Awards 2020 không quá xa hoa như những năm trước, tuy nhiên sự kiện này vẫn sẽ hứa hẹn nhiều điều thú vị cho các game thủ.

Trong thời gian chờ đợi, sẽ rất thú vị khi xem game nào giành giải Game của năm tại The Game Awards 2020. Có một số tựa game đáng chú ý được đánh giá cao trong năm nay như The Last of Us 2 , Hades, Half-Life: Alyx và Animal Crossing: New Horizons. Danh sách đầy đủ các ứng cử viên có thể sẽ không được tiết lộ cho đến cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12.